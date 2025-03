Wetteraussichten für Santa Ponsa am 15. März 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Willkommen zu unseren Wettereinschätzungen vom 15. März 2025 für Santa Ponsa. Heute erwartet die Bewohner und Gäste dieser malerischen Küstenstadt auf Mallorca ein Tag mit leichtem Regen, mäßigen Temperaturen und behaglicher Luftfeuchtigkeit. Mit einer Wolkendecke von 64% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% wird es definitiv kein Sonnenscheintag, aber dennoch bleibt die Atmosphäre angenehm.

Die Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa variieren im Verlauf des Tages von mild bis moderat. Die erwartete Mindesttemperatur beträgt 9,32ºC, wohingegen die Höchsttemperatur bei 12,23ºC liegen wird. Am Morgen beginnen wir mit 9,64ºC, während das Thermometer mittags auf 11,41ºC klettert. Am Nachmittag erwartet uns eine geringe Steigerung auf 11,62ºC, bevor es in der Nacht wieder auf 11,43ºC sinkt.

Die gefühlten Temperaturen

Zwar wird die Temperatur gemäßigt sein, jedoch könnten die gefühlten Temperaturen aufgrund des leichten Regens und des Windes leicht abweichen. Morgens könnte es sich etwas kälter mit 7,1ºC anfühlen. Tagsüber und nachmittags steigt das gefühlte Thermometer auf 10,2ºC beziehungsweise 10,22ºC. In der Nacht liegen wir wieder bei 10,12ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Wetterbarometer zeigt für heute einen Atmosphärendruck von 1013 hPa an, während der Messwert für die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt. Liebhaber von frischen Meeresbrisen können sich auf einen Wind freuen, der mit einer Geschwindigkeit von 9,59m/s aus westlicher Richtung (263º) weht. Dabei müssen wir eventuell mit Böen von bis zu starken 10,25m/s rechnen.

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen, heute in Santa Ponsa ihren Regenschirm zur Hand zu haben und sich warm zu kleiden! Bleiben Sie stets wachsam und informiert über die aktuellen Wetterbedingungen vor Ort und genießen Sie Ihren Tag auf unserer schönen Insel Mallorca!