Das Wetter in Cala Rajada am 15. März 2025 - Eine klare Vorhersage der Wetterbedingungen

Hallo Cala Rajada, hier ist euer Wetterexperte mit der neuesten Prognose für Montag, den 15. März 2025. Wir erwarten mäßigen Regen und bedeckten Himmel mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Woboi wir uns auf einen eher kühlen Tag einstellen müssen, bleiben wir doch alle sicher und warm.

Die Temperaturen

Beginnen wir mit den Grundlagen: Die Gesamttemperaturen für den Tag. Die niedrigste zu erwartende Temperatur liegt bei 9,35ºC und die höchste bei 12,31ºC. Was bedeutet das im Tagesverlauf? Am Morgen starten wir mit milden 9,59ºC und steigen dann im Laufe des Tages auf 10,84ºC. Im Laufe des Nachmittags erwarten wir einen leichten Anstieg auf 11,88ºC, bevor die Temperatur bei Eintritt in die Nacht auf 9,83ºC zurückgeht.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen jedoch etwas von unserem Temperaturregime ab. Morgenfrüh fühlt es sich eher wie 5,48ºC an - also zieht euch warm an, Leute! Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 9,47ºC an und erreicht nachmittags mit 10,4ºC ihren Höhepunkt. Unsere Nacht wird uns das Gefühl eines kühlen 7,18ºC hinterlassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Jetzt zu den weiteren wesentlichen Details. Unser Atmosphärendruck für diesen Montag wird bei 1012 hPa liegen, mit einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 13,58m/s aus der Richtung 354º wehen, mit Böen von bis zu 14,25m/s. Sie sollten also darauf vorbereitet sein, dass Ihr Schirm umdrehen könnte!

Also Cala Rajada, packt eure Regenjacken und -schirme aus und lasst uns diesen trüben Montag mit positivem Geist begrüßen. Bleiben Sie vorsichtig und gesund!