Wetterbericht für Palma, 16. März 2025: Erfrischender Regen und milde Temperaturen

Ein Hauch von Frühling erwartet uns am 16. März 2025 in Palma de Mallorca, verbunden mit leichtem Regen, der die oft üppige Flora der Insel wässert. Der Vorhersage zufolge sollen Tag und Nacht milde Temperaturen vorherrschen, die das Erwachen des Frühlings ankündigen. Trotz etwas Niederschlag, bleibt das Klima der Insel angenehm und ermöglicht es Einheimischen und Besuchern, ihre Tage entspannt zu verbringen. In der Schönheit und Vielfalt der mallorquinischen Natur finden sich auch oft Auswirkungen der inseltypischen Wetterbedingungen wieder.

Die Tages- und Nachttemperaturen

Nach dem typisch milden mallorquinischen Winter zeigen sich nun erste Anzeichen des Frühlings. Die Temperaturen beginnen am Morgen mit erwarteten 10.52ºC, steigen im Tagesverlauf auf bis zu 13.89ºC und sinken am Nachmittag leicht auf 12.98ºC. Der Abend bringt mit einer Temperatur von 10.7ºC weiterhin eine angenehme Frische, so dass auch in den Abendstunden ein Spaziergang durch die schönen Straßen von Palma sehr reizvoll sein kann.

Gefühlte Temperaturen für einen angenehmen Tag

Die hohe Luftfeuchtigkeit auf der Insel kann oftmals dazu führen, dass die gefühlte Temperatur vom tatsächlichen Temperaturwert abweicht. Doch am 16. März erwartet uns ein angenehmes Thermogefühl. Morgens werden 9.61ºC erwartet, tagsüber liegen wir bei 12.95ºC und am Nachmittag werden gefühlte 12.03ºC vorhergesagt. Die Nacht kühlt sich dann auf angenehme 9.94ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die feuchte Meeresluft erzeugt in Palma de Mallorca am 16. März einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62%. Dies bedeutet angenehm frische Luft und optimale Bedingungen für Spaziergänge oder Treffen im Freien. Der Wind weht mit mäßigen 6.64m/s aus Richtung 274º und erreicht in Böen bis zu 9.22m/s. Trotz des leicht regnerischen Wetters zeigt uns Mallorca also auch im Frühling ihre freundliche und einladende Seite.