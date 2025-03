Wetterbericht für Sóller am 16. März 2025: Leichter Regen vorhergesagt

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter in Sóller für den 16. März 2025. Sóller, die malerische Gemeinde im Nordwesten Mallorcas, wartet mit leichtem Regen und milden Temperaturen auf. Die Metereologen erwarten eine relative Wolkendecke von 53%. Doch lassen Sie sich nicht beirren – trotz der vorhergesagten 20% Regenwahrscheinlichkeit bleibt unsere geliebte Orangenhauptstadt grundsätzlich ein Ort der Wärme und Freude.

Temperaturen: Mildes Frühlingsklima

Die vorhergesagten Temperaturen für Sóller am 16. März bewegen sich zwischen einer minimalen Temperatur von 6,8ºC und einer maximalen Temperatur von 13,77ºC. Am Morgen können wir mit etwa 8,18ºC rechnen, tagsüber steigen die Werte auf angenehme 12ºC. Am Nachmittag erleben wir einen leichten Anstieg auf 12,2ºC, während die Nacht uns mit 8,42ºC vergleichsweise mild bleibt.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Frühlingsfrische

Neben den tatsächlichen Temperaturen gibt auch das thermische Gefühl einen wichtigen Einblick in das Wettergeschehen. Am Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 6,23ºC. Tagsüber fühlt sich das Wetter mit 11,11ºC angenehm mild an. Am Nachmittag halten sich gefühlte und tatsächliche Temperatur nahezu die Waage mit 11,2ºC, und auch in der Nacht bleibt es mit 7,35ºC relativ mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frühlingsluft liegt in der Luft

Wir blicken auf einen Atmosphärendruck von 1017 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%, typisch für die Insel im Frühling. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,38m/s aus Richtung 263º. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 7,13m/s erreichen. Ideale Bedingungen, um sich die Frühlingsluft um die Nase wehen zu lassen und die ersten Blüten zu bewundern.

Im Großen und Ganzen ein typischer Märztag auf unserer schönen Insel. Trotz des vorhergesagten leichten Regens freuen wir uns auf einen herrlichen Frühlingstag in Sóller. Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Wetter!