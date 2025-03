Wetterbericht für Cala Millor am 16. März 2025

In der malerischen Gemeinde Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca dürfen wir uns trotz des bedeckten Himmels und des leichten Regens auf milde Temperaturen freuen. Der 16. März markiert den Beginn des schönen Übergangszeitraums auf der Insel, wo die Winterkälte nachlässt und die angenehme Wärme des Frühlings zu herrschen beginnt. Lasst uns die detaillierteren Vorhersagen für den Tag betrachten.

Die Temperaturen des Tages

Am Morgen werden wir uns angenehm aufwachen mit etwa 10.1ºC, während die Temperaturen hoch klettern bis zum angenehmen Tagesmaximum von 14.9ºC. Am Nachmittag gilt es auf eine leichte Abkühlung vorbereitet zu sein mit erwarteten 13.6ºC, bevor die Nacht eintritt und die Quecksilbersäule auf eine gemütliche 10.36ºC sinkt.

Das thermische Gefühl – die gefühlten Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, können die gemessenen Temperaturen nur die halbe Geschichte erzählen. Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperatur tatsächlich empfinden, liegt morgens bei 9.07ºC, erreicht tagsüber 13.86ºC, lässt nachmittags auf 12.61ºC sinken und sinkt in der Nacht auf 9.44ºC. Diese Faktoren berücksichtigen die Auswirkungen von Wind und Feuchtigkeit, um uns einen realistischeren Eindruck von dem zu geben, was wir erleben könnten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schauen wir uns die weiteren atmosphärischen Bedingungen an. Der Luftdruck beträgt gemäßliche 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt, was typisch für diese Jahreszeit ist. Hinsichtlich des Winds müssen wir auf Böen von bis zu 10.44m/s im Laufe des Tages gefasst sein, mit einer allgemeinen Windgeschwindigkeit von 5.58m/s, die aus Richtung 233º weht. Insgesamt sehen wir trotz der Wolken und des leichten Regens einen angenehm milden Tag für Cala Millor voraus. Mallorca, die immer dynamische und stimmungsvolle Insel, präsentiert uns einmal mehr mit ihrer reichen Vielfalt an Wetterbedingungen. Bleiben wir also positiv gestimmt, genießen wir den Tag und lassen wir uns von dem etwas feuchteren Wetter nicht entmutigen - die Sonne Mallorcas ist immer nur einige Wolken entfernt!