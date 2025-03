Wetterprognose Port d'Andratx: Leichter Regen und mildes Klima am 16. März

Mit einer Kombination aus leichtem Regen und verhältnismäßig milden Temperaturen erwartet Port d'Andratx auf der idyllischen Insel Mallorca einen gemäßigten Frühjahrstag. Fügen Sie Ihrer Outfit-Auswahl für den Tag also einen praktischen Regenschirm hinzu und statten Sie sich mit warmer Kleidung aus.>

Die Temperaturen: Spanne von mild bis kühl

In Port d'Andratx erwärmt sich der Tag auf maximal 14.31ºC, während die niedrigste zu erwartende Temperatur bei 12.56ºC liegt. Der Morgen beginnt mit 13.76ºC, tagsüber kühlt es etwas auf 12.56ºC ab, bevor es am Nachmittag leicht auf 13.5ºC ansteigt und schließlich abends auf 13.95ºC klettert.

Das Gefühl: Etwas kühler als die tatsächliche Temperatur

Das thermische Gefühl, also wie warm oder kalt es uns tatsächlich vorkommt, wird leicht unter der tatsächlichen Temperatur liegen. Morgens fühlt es sich an wie 12.81ºC, mittags sinkt das Gefühl auf 11.62ºC, am Nachmittag steigt es leicht auf 12.58ºC und in der Nacht liegt es bei wohligen 13.23ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen gemütlichen Tag im Freien

Der Atmosphärendruck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9 m/s aus Richtung 300º und kann in Böen bis zu 10.21 m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 45% sollten Sie sich auf ein wechselhaftes Wetter einstellen und eine Regenwahrscheinlichkeit von 75% im Hinterkopf behalten.

Wir hoffen, dass diese prognostizierten Wetterbedingungen Ihnen helfen, Ihren Tag in Port d'Andratx bestmöglich zu planen und zu genießen. Denken Sie daran, wärmere Kleidung und einen Regenschirm einzupacken, falls der leichte Regen einsetzt. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf unserer schönen Insel Mallorca.