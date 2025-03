Wetter in Santanyí am 16. März 2025

Wie wir vorhergesehen haben, wird der 16. März in Santanyí von leichtem Regen geprägt sein. Es wird ein eher bewölkter Tag mit einer Wolkendecke von 8%. Eines ist sicher: Die Wetterbedingungen werden vielfältig sein. Aber keine Angst, wir sind hier, um Sie auf dem Laufenden zu halten und Ihnen mögliche Überraschungen zu ersparen!

Temperaturen - Vom Morgen bis zur Nacht

Die tiefste Temperatur, die wir erwarten können, liegt bei 10.1ºC, während die Temperaturen am wärmsten Punkt des Tages auf maximal 15.35ºC klettern könnten. Am Morgen erwarten wir eine angenehme Temperatur von etwa 11.3ºC, bevor sie tagsüber auf 15.09ºC ansteigt. Der Nachmittag wird etwas kühler sein, mit Temperaturen um die 13.36ºC und schließlich erwarten wir in der Nacht gemütliche 11.51ºC.

Das Gefühl der Wärme

Nun, wie sich diese Temperaturen anfühlen, kann natürlich variieren. Thermische Gefühle, die Ihre gefühlte Temperatur (Fühlt sich wie...) beeinflussen, beruht auf mehreren Faktoren einschließlich Luftdruck und Luftfeuchtigkeitsprozentsatz. Am Morgen wird es sich wie etwa 10.34ºC anfühlen, während es tagsüber auf 14.09ºC steigt. Nachmittags erwarten wir ein thermisches Gefühl von ungefähr 12.45ºC und in der Nacht 10.73ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird bei 1017 hPa liegen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind wird mit etwa 6.24 m/s aus Richtung 251º wehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie draußen sind, es könnte Böen von bis zu 8.69 m/s geben. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Sie liegt bei etwa 60%.

Ausgerüstet mit diesen Informationen, können Sie sich besser auf den bevorstehenden Tag vorbereiten. Glücklicherweise sind wir in der wunderschönen Stadt Santanyí, bekannt für Ihre angenehmen Temperaturen und Ihre atemberaubenden Landschaften. Egal, wie das Wetter wird, wir sind uns sicher, dass Sie den Tag genießen werden.