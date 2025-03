Leichter Regen prägt das Wetter in Santa Ponsa am 16. März 2025

Wir stehen vor einem Tag voller Regenschauer in Santa Ponsa auf Mallorca. Der 16. März bringt uns eine leichte Abkühlung, mit Temperaturen zwischen 11,48ºC und 14,27ºC. Ein typischer Frühlingstag steht bevor, an dem Bewölkung und Regen dominieren werden. Momentan steht die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 61 Prozent.

Die Temperaturverteilung

Machen Sie sich auf einen relativ kühlen Tag gefasst. Schon am frühen Morgen werden 12,43ºC erwartet, während mittags die Temperatur leicht auf 13,18ºC ansteigen wird. Auch am Nachmittag bleibt es bei milden 13,19ºC. Die Nacht sieht dann mit 12,67ºC etwas kälter aus. Tragen Sie also eine leichte Jacke auf Ihrer morgendlichen Joggingrunde oder Ihrem Bummel durch die stimmungsvollen Straßen Santa Ponsas bei

Gefühlte Temperaturen und thermisches Wohlbefinden

Die gefühlten Temperaturen weichen nur geringfügig von den tatsächlichen Werten ab. Bereiten Sie sich auf einen Morgen vor, an dem es sich wie etwa 11,48ºC anfühlt, während der Tag den Höhepunkt mit "gefühlten" 12,22ºC erreicht. Am Nachmittag werden Sie eine gefühlte Temperatur von 12,26ºC erleben, während die frische Nacht bei etwa 11,92ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die Frühlingsluft hat eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent, während der Atmosphärendruck 1017 hPa beträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,86m/s aus Richtung 237 Grad wehen, mit möglichen Böen, die bis zu 9,99m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt bei etwa 34 Prozent, was oft eine fantastische Gelegenheit bietet, den berühmten mallorquinischen Himmel mit seinem sich ständig ändernden Farbenspiel zu beobachten.

Genießen Sie trotz der kühleren Temperaturen und des leichten Regens weiterhin die Schönheit von Santa Ponsa und denken Sie daran, dass hinter jeder Wolke die Sonne scheint. Bleiben Sie sicher und warm und nutzen Sie den Tag, um die Innenräume und die Kultur, die dieser charmante Ort zu bieten hat, zu erkunden.