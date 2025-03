Das Wetter in Cala Rajada am 16. März 2025: Ein erfrischender Tag erwartet uns!

Herzlich Willkommen liebe Wetterbeobachter! Der heutige 16. März 2025 bringt leichten Regen nach Cala Rajada. Mit einer hervorragenden Prognose auf erfrischende Temperaturen, wird der Tag uns das typische Frühlingswetter Mallorcas präsentieren. Die Wolkendecke beträgt moderate 23%, also nicht genug, um die Sonne komplett zu verdecken, aber ausreichend, um für angenehme Abkühlung zu sorgen. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von rund 85% können wir uns auf gelegentliche, sanfte Schauer freuen.

Temperaturspektrum des Tages

Nach unserem aktuellen Stand der Meteodaten werden wir heute ein Temperaturspektrum, das von 9.33°C bis 15°C reicht, erleben. Am Morgen erwartet uns eine angenehme 10.6°C, während der Tag mit einer milden Temperatur von rund 15°C seinen Höhepunkt erreicht. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 13.92°C ab und in der Nacht können wir uns auf eine frische Brise bei 10.92°C freuen.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur manchmal von der gemessenen abweichen. Mithin wird das thermische Empfinden heute Morgen bei etwa 9.62°C liegen. Im Laufe des Tages dürfen wir eine angenehme, gefühlte Temperatur von 13.99°C erwarten, die sich am Nachmittag auf 12.93°C leicht abschwächt. Nach Sonnenuntergang bringt die Nacht uns eine gefühlte Temperatur von 9.97°C. Also unbedingt den Pullover nicht vergessen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtungen

Die klimatischen Faktoren, die das heute vorherrschende Wetter erlebbar machen, umfassen einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind weht heute mit einer eher moderaten Geschwindigkeit von 6.08m/s in Richtung 224º. Gelegentliche Windböen können jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 11.49m/s erreichen.

Abschließend lässt sich sagen, dass wir heute in Cala Rajada ein typisches mallorquinisches Frühlingswetter mit gemäßigten Temperaturen, erfrischendem Wind und ein wenig Regen genießen dürfen. So bleibt der 16. März 2025 ein Tag, der uns einmal mehr die vielseitige Schönheit dieser Baleareninsel vor Augen führt!