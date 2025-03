Wettervorhersage für Sóller, 17. März 2025

Wir blicken auf den heutigen Wetterbericht für Sóller, die charmante kleine Oase auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Mallorca. Dem Anschein nach kann man heute mit einem bedeckten Himmel rechnen, was allerdings typisch für das Wetter in Sóller im März ist. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Details werfen.

Die Temperaturen

Die kühle Seeluft umhüllt Sóller heute mit milden Temperaturen, die zwischen 8,06°C und 14,25°C liegen. Der frühe Vogel wird in den Morgenstunden angenehme 9,09°C vorfinden, während der Tag mit moderaten 13,46°C aufwartet. Der Nachmittag wird minimal kühler mit 12,41°C und die Nacht zeigt sich etwas kühler mit 9,94°C.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, zählt vor allem das Gefühl. Und das thermische Gefühl wird am Morgen bei etwa 7,91°C liegen, am Tag bei 12,27°C, während es am Nachmittag immerhin 11,61°C warm wird. In der Nacht können wir mit einer gefühlten Temperatur von etwa 9,94°C rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die flüsternde Brise weht mit mäßig starken 3,25m/s aus Richtung 253º und erreicht in Böen sogar 5,29m/s. Die Fernsicht bleibt bei der heutigen Wolkendecke von 86% hervorragend, und die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 14% gering. Der atmosphärische Druck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 54% rundet das Wetterbild für Sóller am heutigen 17. März ab.

Wir hoffen, dass diese detaillierten Informationen Ihnen helfen, Ihren Tag in Sóller besser zu planen, und bitte denken Sie an eine entsprechende Kleidung. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!