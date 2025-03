Frühlingsanzeichen: Cala Millor Wettervorhersage für den 17. März

Willkommen bei Ihrer täglichen Wetterinformation, frisch geliefert von Ihrer vertrauten Netzwerkstation. Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter in der malerischen Stadt Cala Millor auf der sonnigen Insel Mallorca. Am 17. März wird es überwiegend bewölkt sein, wobei die Wolkendecke 81% beträgt. Doch trotz der Wolkendecke, sorgt das mediterrane Klima weiterhin für angenehme Temperaturen und keinen Regen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Wie warm wird es? Vorhersagen für die Temperaturen

Für die Frühaufsteher am Morgen wird die Temperatur bei erfrischenden 9.9ºC liegen. Mit fortschreitendem Tag wird sich das Thermometer auf durchschnittlich 12.91ºC am Tag und 12.31ºC am Nachmittag erheben. Gute Nachrichten für die Nachtschwärmer unter uns: die Temperaturen sinken nur leicht auf erträgliche 11.49ºC in der Nacht.

Es ist nicht die Hitze, es ist die Empfindlichkeit: Gefühlte Temperaturen

Das bloße Auge kann zwar das Thermometer lesen, doch was wir wirklich fühlen, ist ein anderes Thema. Das Thermometer zeigt morgens 9.9ºC, aber es wird sich eher wie 7.88ºC anfühlen. Am Tag und Nachmittag fühlt es sich mit 11.88ºC und 11.37ºC erträglich an und besänftigt das Gemüt. Bereiten Sie sich auf eine milde Nacht mit einem gefühlt kühleren 10.65ºC vor.

Bei Druck und Feuchtigkeit bleiben wir gelassen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Atmosphärendruck von stabilen 1018 hPa, gepaart mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62%, werden es uns ermöglichen, weiterhin ruhig zu atmen. Und der Wind wird uns sanft die Haare zerzausen mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 4.58m/s aus Richtung 244º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 7.65m/s.

Zusammenfassend: An diesem 17. März in Cala Millor erwarten uns zwar Wolken, aber sie können das mediterrane Klima und die Frühlingsgefühle nicht überschatten. Also genießen Sie den Tag, ob am Strand oder in der Stadt.