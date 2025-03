Wettervorhersage für Port d'Andratx: Leichter Regen und frische Temperaturen

In Port d'Andratx kündigt der März einen frischen Tag an. Mit Temperaturen, die zwischen 11,19ºC und 14,02ºC schwanken, und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, wird Regenschirm heute Ihr treuer Begleiter sein. Der Himmel zeigt sich weitgehend bedeckt, mit 93% Wolkendecke, und bietet ein typisches Frühlingsbild, geprägt von leichtem Regen und mäßigem Wind.

Temperaturen des Tages

Unser Tag in Port d'Andratx beginnt kühl, mit erwarteten 11,25ºC am Morgen. Die Temperaturen steigen im Verlauf des Tages leicht an, erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt von 12,68ºC, bevor sie sich am Abend bei angenehmen 11,96ºC einpendeln. Trotz des Regens bleibt die Kälte relativ mild, mit maximalen Temperaturen von 14,02ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen bereits einen guten Eindruck vom Wetter geben, bietet das thermische Gefühl - quasi das "gefühlte" Wetter - oft eine genauere Vorstellung von dem, was uns erwartet. Heute Morgen kann man ein thermisches Gefühl von etwa 10,39ºC erwarten. Über den Tag hinweg steigt das gefühlte Temperaturprofil leicht an, bis es nachmittags auf 11,78ºC kommt, um dann in der Nacht auf 11,2ºC herunter zu kühlen. Trotz des Regens halten die Temperaturen sich also in einem angenehmen Bereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Beim Blick auf die restlichen Wetterelemente weist unser Barometer einen Atmosphärendruck von 1018 hPa auf, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Der Wind weht aus dem Westen mit einer Geschwindigkeit von 7,28 m/s und kann in Böen bis zu 8,99 m/s erreichen. Trotz des stetigen Windes, bleibt es ein relativ ruhiger Tag in Port d'Andratx.