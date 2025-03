Das Wetter in Santanyí am 17. März 2025

Der Himmel über Santanyí zeigt sich am 17. März 2025 überwiegend bewölkt. Bei minimaler Temperatur von 9.54 ºC und maximaler Temperatur von 14.75 ºC erwartet uns ein Tag, der wahrlich die Brücke zwischen Winter und Frühling schlägt. Die Wolkenbildung zeigt sich nicht von ihrer schüchternen Seite - mit einer Wolkendecke von 77% kann man von einem durchweg bewölkten Tag sprechen. Doch Regenschirme können zu Hause bleiben, denn eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 gibt Hoffnung auf einen trockenen Tag.

Temperaturen des Tages

Der Tag in Santanyí startet morgens mit gemäßigten 9.94 ºC, und die Temperatur steigt tagsüber auf milde 13.86 ºC an. Am Nachmittag erleben wir ein leichtes Absinken auf 12.95 ºC und die Nacht hält mit erfrischenden 11.45 ºC ein angenehm kühles Ambiente bereit.

Das gefühlte Wetter

Unser Körper nimmt die Temperaturen aber unter Umständen etwas anders wahr. Am Morgen fühlt es sich wie 8.35 ºC an, im Laufe des Tages wie 12.79 ºC. Der Nachmittag bringt ein gefühltes Thermometer von 12.21 ºC und die Nacht schließt mit angenehmen 10.61 ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist auf einen stabilen und eher trockenen Tag zu rechnen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.78 m/s aus Richtung 278º, mit möglichen Böen bis zu 6.9 m/s. Ein mäßig windiger Tag also, der auch Windjacken rechtfertigt. Zusammengefasst erwartet Bewohner und Besucher von Santanyí ein überwiegend bewölkter, aber trockener und mäßig windiger Tag mit spürbaren Frühlingsanflügen im noch jungen März 2025.