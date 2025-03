Das Wetter in Santa Ponsa am 17. März 2025 - Leichter Regen und gemäßigte Temperaturen

Wenn Sie einen Blick aus dem Fenster wagen, können Sie sehen, dass es heute in Santa Ponsa, der bezaubernden Urlaubsstadt auf Mallorca, leicht regnet. Die herrlich grünen Berge tragen ein Gewand aus Wolken, inmitten dessen leichter Regen zu sehen ist. Der heutige Tag, der 17. März 2025, zeigt die vielfältige Wetterdynamik von Santa Ponsa in solch einer perfekten Symphonie zusammen mit den optimalen Temperaturen, die eine gemäßigte Palette von minimalem und maximalem Grad darstellen.

Temperaturen des Tages

Wir beginnen den Tag mit erfrischenden 9.89ºC in den frühen Morgenstunden. Mit der Zeit erwärmt sich die Atmosphäre leicht bis zu einem erträglichen Maximum von 14.37ºC. Unser Thermometer zeigt tagsüber 13.01ºC, nachmittags 12.62ºC und bei Einbruch der Dunkelheit sinken die Temperaturen wieder leicht auf angenehme 11.27ºC.

Das thermische Gefühl heute

Etwas anders sind hingegen die gefühlten Temperaturen. Am Morgen könnten Sie das Gefühl haben, dass es überall nur 8.22ºC sind, eine leichte Abkühlung, die Sie beim ersten Sonnenlicht spüren werden. Tagsüber steigen die gefühlten Temperaturen auf 11.88ºC und am Nachmittag auf 11.71ºC. Und wenn die Sterne aufgehen, wird die gefühlte Temperatur auf 10.49ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luft wird mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa vom Himmel herabdrücken, während die Luftfeuchtigkeit bei einem akzeptablen Niveau von 58% verharrt. Der Wind wird mit einer beachtlichen Geschwindigkeit von 5.82m/s aus einer Richtung von 268º wehen und Böen könnten Geschwindigkeiten von bis zu 7.98m/s erreichen. Die Wolkendecke staut sich bei 88% auf und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% sollten Sie unbedingt einen Regenschirm dabei haben. Mit leichtem Regen und gemäßigten Temperaturen wird der heutige Tag in Santa Ponsa eine harmonische Melodie aus sanftem Wetter spielen, eingebettet in die natürliche Schönheit, die diese Stadt so charakteristisch rahmt. Vergessen Sie nicht einen Mantel und einen Schirm, bevor Sie zur Tür hinausgehen, und genießen Sie diesen milden, regnerischen Tag.