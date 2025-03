Wetterbericht für Cala Rajada, Mallorca - 17. März 2025

Liebe Leserinnen und Leser, wir wissen, dass das Wetter eine entscheidende Rolle im alltäglichen Leben spielt und deshalb möchten wir Sie über die Wetterprognose für Cala Rajada, einen schönen Teil Mallorcas, auf dem Laufenden halten. Am 17. März 2025 erwartet uns, laut den neuesten Wettervorhersagen, überwiegend bewölkter Himmel über Cala Rajada.

Temperaturen: Kühle Brise trotz wolkenverhangenem Himmel

Die Temperaturen sind für März verhältnismäßig mild mit angenehmen Spitzenwerten. Die minimale Temperatur liegt bei 10,86°C und kann im Laufe des Tages auf bis zu 12,76°C ansteigen. Schon am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 11,29°C. Im Tagesverlauf werden wir auf eine Hochtemperatur von 12,6°C stoßen, während der Nachmittag eine geringfügige Abkühlung auf 12,52°C bringt. Die Nachttemperatur liegt bei 12,37°C.

Gefühlte Temperaturen: Eine frische Brise erwartet Sie

Trotz der geringen Temperaturunterschiede könnten die gefühlten Temperaturen leicht variieren. Morgens wird es sich eher wie 10,49°C anfühlen, während es tagsüber auf eine gefühlte Temperatur von 11,64°C ansteigt. Am Nachmittag bleibt das Gefühl mit 11,58°C quasi unverändert und die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 11,59°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Böen ziehen auf

Die atmosphärischen Bedingungen versprechen einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,67 m/s aus Richtung 331° wehen, wobei Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,88 m/s auftreten können. Ein Blick in den Himmel zeigt eine Wolkendecke von 80%, jedoch bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei Null. Seien Sie also auf einen kühlen, aber trockenen Tag vorbereitet und lassen Sie sich von den Wolken nicht die Laune verderben. Bleiben Sie dran, um auf dem Laufenden zu bleiben und immer einen Schritt voraus zu sein, wenn es um das Wetter in Cala Rajada geht.