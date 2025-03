Der Wetterbericht Palma: Überwiegend bewölkt aber angenehme Temperaturen am 18. März 2025

Herzlich willkommen zu unserem Wetterbericht über Palma, Mallorca. Mitte März versprechen sowohl angenehme Temperaturen als auch ein überschaubares Risiko für Regen. Dennoch können wir feststellen, dass die Wetterbedingungen überwiegend bewölkt sein werden und der morgendliche Trägheit etwas Frische verleihen werden.

Temperaturen im Überblick

Die Mini- und Maxi-Temperaturen für diesen Tag werden bei 8.8°C und 15.81°C liegen. Der Morgen beginnt zunächst mit mäßigen 8.81°C, steigt dann aber am Tag auf ein angenehmes 15.6°C an. Am Nachmittag wird das Thermometer dann wieder auf 13.75°C fallen und die Nacht verwöhnt uns schließlich mit milden 11.42°C.

Gefühlte Temperaturen wahrnehmen

Nun, neben den tatsächlichen Temperaturen spüren wir oftmals unterschiedliche Wärmeempfindungen. Deshalb wollen wir auch einen Blick auf die gefühlten Temperaturen werfen. Morgens starten wir mit gefühlten 6.9°C und tagsüber steigt das Thermometer auf gefühlte 14.86°C an. Am Nachmittag erwarten uns dann 13.09°C und in der nächtlichen Ruhe sinkt das Gefühl auf 10.99°C.

Nicht nur Temperatur: Druck, Feuchtigkeit und Wind

Schließlich blicken wir auf andere wichtige Wetteraspekte wie den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse. Der Atmosphärendruck für diesen Tag misst 1017 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.09m/s aus Richtung 97° wehen, wobei Böen von bis zu 8.69m/s zu erwarten sind. Schließlich wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass die Bewölkung rund 83% ausmacht und die Regenwahrscheinlichkeit bei 80% liegt.

Insgesamt kann man sagen, dass der 18. März 2025 in Palma ein überwiegend bewölkter Tag mit angenehmen Temperaturen sein wird. Trotzdem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für etwas Regen. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm griffbereit zu haben.