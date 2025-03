Leichter Regen trägt zur Frische in Sóller bei

Willkommen zu Ihrer vertrauten Wettervorhersage für Sóller am 18. März 2025. Verschiedene Wettermuster gestalten diesen Tag, so dass wir erleichtert atmen und unseren Tag ohne Hitzewellen genießen können. Ein überwiegend regnerisches Wetter mit einem hohen Grad an Bewölkung prägt heute das Wetterbild auf Sóller. Aber lassen Sie uns tiefer in die Details eintauchen.

Tagesspanne der Temperaturen Wir beobachten heute ein breites Temperaturspektrum, das die Kühle des Morgens mit erwarteten 8.72ºC akzentuiert, tagsüber dann aufwärmt bis zu 15.44ºC, am Nachmittag etwas abkühlt auf angenehme 13.16ºC und uns letztendlich in der Nacht bei 11.41ºC in die Arme der Dunkelheit schickt. Eine wunderbare Mischung aus fröhlicher Wärme und erfrischender Kühle. Gefühlte Temperaturen Natürlich kann die tatsächliche Temperatur anders wahrgenommen werden. Unser Körper hat seine eigene innere Wetterstation. Daher sind unsere gefühlten Temperaturen für den Tag morgens bei 7.81ºC , tagsüber bei 14.68ºC, am Nachmittag bei 12.46ºC und in der Nacht bei 11.01ºC. Hier kann man deutlich eine volle Bandbreite der Frühlingsversprechungen wahrnehmen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Weiter zu den weniger sichtbaren, aber ebenso wichtigen Aspekten unseres Wetters: Der Atmosphärendruck markiert heute 1017 hPa, und wir haben einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 63. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 3.17m/s in Richtung 98º, und wir können Böen von bis zu 4.71m/s erwarten. Also, eine leichte Brise, um die frischen Temperaturen angenehm zirkulieren zu lassen. Die Wolkendecke wird voraussichtlich bei 85% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit bei 88. Also, halten Sie Ihre Regenschirme bereit und genießen Sie den sanften Regen von Sóller.