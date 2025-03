Wetteraktualisierung für Cala Millor, 18. März 2025: Leichter Regen erwartet

Die malerische Küstenstadt Cala Millor auf der sonnigen Insel Mallorca erwartet am 18. März 2025 leicht regnerisches Wetter. Den Bewohnern und Besuchern wird empfohlen, gut vorbereitet zu sein und ihre Pläne zu aktualisieren, da die Regenwahrscheinlichkeit bei beträchtlichen 80% liegt. Jetzt blicken wir auf die Details unseres Wetterberichtes.

Temperaturen: Von angenehm kühl bis erfrischend mild

Die maximale Temperatur für den Tag wird voraussichtlich 13,63ºC erreichen und fällt auf angenehme 10,62ºC in der Nacht ab. Morgens können wir uns auf 11,24ºC freuen, im Laufe des Tages wird es wärmer mit 13,49ºC, am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 12,84ºC und in der Nacht bleiben sie mild bei 13,36ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein gemächlicher Tag in der Vorfrühlingszeit

Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind nahezu identisch mit den tatsächlichen. Morgens können Sie ein angenehmes Klima von 10,35ºC erwarten, im Verlauf des Tages steigen die Gefühlstemperaturen auf 12,62ºC. Am Nachmittag wird ein leicht kühleres Klima von 12,19ºC erwartet und in der Nacht stabilisiert es sich bei 13,1ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frühlingsstürme ziehen auf

Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1018 hPa liegen. Wir erleben eine moderate Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind weht mit einer beachtlichen Geschwindigkeit von 7,63 m/s in Richtung 105º und es können Böen von bis zu 9,37 m/s auftreten. Die Wolkendecke für den Tag beträgt dichte 92%, was den feuchten Bedingungen entspricht, die für diesen Tag erwartet werden.

Zusammenfassend kann der 18. März in Cala Millor als ein typischer Vorfrühlingstag mit leichtem Regen und milden Temperaturen bezeichnet werden. Packen Sie auf jeden Fall Ihre Regenmäntel und Schirme ein, wenn Sie vorhaben, diesen wunderschönen Ort zu erkunden!