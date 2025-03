Port d'Andratx begrüßt den Frühling mit leichtem Regen

Im malerischen Hafen von Andratx wird der Frühling mit erfrischenden milden Temperaturen und einem leichten Regen begrüßt. Der Charme des Mittelmeers spiegelt sich in den sanften Frühlingstemperaturen und den friedlichen Regentropfen wider, die sanft auf die Küste von Mallorca fallen. Der Himmel über Port d'Andratx eröffnet den Tag mit seiner eigenen Musik, die sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine entspannende Melodie bietet.

Ohne Kälte: Temperaturreichweite am Tag

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden in der Frühlingssaison, speziell heute, am 18. März, eine angenehme Verbundenheit mit der Natur bieten. Die Mindesttemperatur liegt bei 11,18ºC und erreicht am Tag einen Höchstwert von 15,32ºC. Am Morgen wird eine Temperatur von 11,23ºC und tagsüber eine erfrischende 14,49ºC erwartet. Gegen Nachmittag steigt die Temperatur leicht auf 14,81ºC und kühlt sich in der Nacht auf ein gemütliches 13,55ºC ab.

Wie wir das Wetter fühlen

Obwohl die Zahlen eine Sache aussagen, diktiert oft unser Gefühl die Realität. Mit gefühlten Temperaturen morgens von 10,58ºC, steigen diese im Laufe des Tages auf 13,72ºC und 14,2ºC am Nachmittag. Während der Nacht hält uns die gemäßigte Temperatur von 13,18ºC angenehm warm und sorgt für eine gute Nachtruhe.

Unter Druck: Luftdruck, Feuchtigskeit und Wind

Die Einflüsse der Atmosphäre in Form von Druck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit tragen zur Gesamtwetterlage bei. Mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66% spüren wir eine beruhigende Frische in der Luft. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,91m/s aus Richtung 97º und erreichen in Böen bis zu 11,23m/s. Bei einer Wolkendecke von 73% beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit 80%, daher sollten Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen, wenn Sie vor die Tür gehen!