Leichter Regen erfrischt Santanyí: Wettervorhersage für den 18. März 2025

Ein bewölkter Tag erwartet uns heute in Santanyí, Mallorca, mit leichtem Regen und milden Temperaturen. Die Inselbewohner und Besucher sollten ihren Regenschirm parat halten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 78% liegt - perfekt für eine entspannte Stimmung in dieser charmanten spanischen Stadt. Mit Wolkenbedeckung von rund 85%, liegt unser Fokus heute auf den Temperaturen und den thermischen Empfindungen, die uns durch den Tag begleiten werden.

Die Temperaturen heute in Santanyí

Heute erwarten wir in Santanyí minimale Temperaturen von 10.73ºC und maximale von 14.56ºC. Den Morgen beginnen wir mit erfrischenden 10.84ºC, die mittags auf angenehme 14.51ºC ansteigen. Der Nachmittag bringt uns mildere Temperaturen mit 13.11ºC, die in die Nacht hinein noch auf 13.45ºC steigen.

Das Gefühl der Temperaturen heute in Santanyí

Auch wenn die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt die gefühlte Temperatur eine entscheidende Rolle bei unseren Aktivitäten. Der Morgen startet mit einem thermischen Gefühl von 10.09ºC, tagsüber wird es sich aufwärmen und wir werden angenehme 13.74ºC fühlen. Auch der Nachmittag bleibt mild mit einem thermischen Gefühl von 12.54ºC und endet schließlich mit 13.25ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí

Die Wetterumstände in Santanyí sind heute auch von einigen anderen Faktoren geprägt. Die Athmosphäre liegt bei stabilen 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 66%. Ein leichter Wind wird die Stadt umwehen: Mit einer Geschwindigkeit von 7.76m/s weht er aus Richtung 89º und wird in Böen sogar bis zu 9.75m/s erreichen. Alles in allem sorgen diese Bedingungen für einen angenehmen und entspannten Tag in Santanyí.