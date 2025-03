Wetterprognose für Santa Ponsa, 18. März 2025 - Leichter Regen und milde Temperaturen

Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca. In den folgenden Abschnitten präsentieren wir alle relevanten Daten rund um das Wetter am heutigen 18. März 2025. Ein leichter Regen soll unseren Tag begleiten, aber lassen Sie sich nicht entmutigen, die milden Temperaturen und das typisch medierrane Klima sorgen für angenehme Bedingungen.

Die Temperaturen in Santa Ponsa

Beginnen wir mit dem Wichtigsten: den Temperaturen. Wir rechnen heute mit einem Minimum von 9.79ºC und einem Maximum von 15.5ºC. Um es ein bisschen detaillierter zu fassen: Am Morgen kühlen wir etwas ab und erwarten eine milden 9.81ºC, tagsüber steigen die Temperaturen auf etwa 14.83ºC. Im Laufe des Nachmittags bleibt es mit 14.19ºC konstant, bevor die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 12.68ºC sinken.

Die gefühlten Temperaturen

Nun, das tatsächliche Thermometer mag eine Sache sein, aber wir alle wissen, dass das gefühlte Wetter manchmal eine ganz andere Geschichte erzählen kann. Heute Morgen fühlt es sich etwas kälter an mit 7.62ºC, aber im Laufe des Tages steigen die gefühlten Temperaturen auf etwa 14.09ºC. Am Nachmittag bleibt es mit 13.54ºC fast unverändert, und in der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von 12.3ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun einige zusätzliche Faktoren in Betracht ziehen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1018 hPa und mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% können wir eine erfrischende Brise erwarten. Starken Wind bis 7.73m/s, in Richtung 100º wehend, und gelegentliche Böen von bis zu 10.76m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke beträgt 85% und leider liegt die Wahrscheinlichkeit für Regen heute bei 80%. Aber lassen Sie sich nicht die Laune verderben, auf Mallorca ist auch ein Regentag ein wunderbarer Tag!