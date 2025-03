Wetterbericht: Leichter Regen prägt das Klima in Cala Rajada am 18. März 2025

Die Bewohner von Cala Rajada werden am 18. März 2025 einen typischen Frühlingstag erleben. Mit leichten Regenschauern und Temperaturen, die sich im milden Bereich befinden, liegt ein angenehmer Tag vor uns. Die Wettervorhersage zeigt, dass sich die Bedingungen im Tagesverlauf leicht ändern können, aber der Großteil des Tages wird von leichtem Regen geprägt sein. Der wunderschöne Ort auf der Insel ist trotz des Wetters eine reine Freude, da die Landschaft unter dem fallenden Regen ihre eigene Schönheit entfaltet.

Temperaturverlauf im Laufe des Tages

Die Temperaturen in Cala Rajada werden sich im Laufe des Tages leicht ändern. Mit einem minimalen Wert von 11.05ºC und einem maximalen Wert von 13.88ºC bleibt das Klima durchweg mild. Der Morgen startet mit 11.86ºC und steigt im Tagesverlauf auf 13.59ºC an. Am Nachmittag erleben wir Temperaturen um 13.41ºC, während die Nacht mit 13.88ºC ihren Höhepunkt erreicht.

Das gefühlte Wetter – angenehm trotz Regen

Obwohl der leichte Regen präsent ist, bleibt das gefühlte Wetter angenehm. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 10.96ºC und steigt tagsüber auf 12.73ºC an. Nachmittags bleibt das gefühlte Klima konstant bei 12.76ºC, während es nachts auf 13.65ºC ansteigt. Ein perfekter Tag für eine Tasse heißen Tee und ein gutes Buch!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Faktoren

Die weiteren Wetterelemente tragen ebenfalls zur Gesamtstimmung des Tages bei. Der Atmosphärendruck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.09m/s aus 103º auftreten und in Böen bis zu 9.48m/s erreichen. Zusätzlich hat der Himmel eine Wolkendecke von 96%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 79%.

Dieser informative Artikel soll Ihnen dabei helfen, Ihren Tag in Cala Rajada trotz des Regens optimal zu planen und zu genießen. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit unseren täglichen Wetterupdates.