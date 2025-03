Dem Regen sei Dank: So erfreulich steht es derzeit um die Stauseen auf Mallorca

Steter Tropfen füllt die Becken: Der Wasserstand der beiden Stauseen, die Palma de Mallorca mit versorgen, nimmt wieder zu. Konkret lag die kombinierte Reserve am vergangenen Montag bei 59,92 Prozent, wie das städtische Versorgungsunternehmen Emaya mitteilte. Im Speziellen ist der Stausee Cúber zu 58,01 Prozent ausgelastet und der Gorg Blau zu 61,12 Prozent.

Die Regenfälle in der vergangenen Woche wirkten sich sehr positiv auf die Füllstände der Stauseen aus: Diese sind in etwas mehr als einem Monat um mehr als neun Prozentpunkte gestiegen. Noch am zurückliegenden Dienstag wiesen der Cúber und der Gorg Blau eine kombinierte Wasserreserve von mehr als fünf Prozentpunkte weniger auf. Im Allgemeinen stehen die Stauseen jetzt sogar besser da als vor einem Jahr: Mehr als drei Prozentpunkte mehr als am 18. März 2024.

Die Delegierte und Sprecherin der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) auf den Balearen, María José Guerrero, berichtete, dass in Escorca, dem Gebiet, in dem sich die Stauseen befinden, in diesem Monat bisher 99 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen wurden, während der normale Wert für den gesamten März 89 Liter beträgt. Angesichts der zu erwartenden anhaltenden Regenfälle wird sich die Situation weiter verbessern, wenn die Prognosen eintreffen.

Wasser sollte immer sparsam genutzt werden

Das Rathaus von Palma teilte mit, dass keine Wassereinschränkungen geplant sind. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit und Bedeutung eines verantwortungsvollen Wasserverbrauchs hingewiesen. "Dies ist ein Motto, das zu jeder Jahreszeit gilt", so die Stadtverwaltung.

Die jüngsten Regenschauer halten laut Aemet noch an: Nachdem es auf Mallorca schon jetzt doppelt so viel geregnet hat wie üblicherweise im gesamten Monat, kündigen Meteorologen drei weitere nasse Wochen an. Die Aemet beruhigte allerdings mit ihrer Vorhersage, dass es auch sonnige und bewölkte Tage geben wird. Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 20. März bleibt es voraussichtlich sogar trocken.