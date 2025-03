Das Wetter in Sóller: Regen nimmt zu und Temperaturen reichen von 12 bis 17 Grad

Ein winterlicher Frühlingstag zeichnet sich in Sóller ab. Leichter Regen ist über dem malerischen Städtchen vorausgesagt. Die Temperaturen schwanken zwischen einer milden 12.38ºC in der frischen Morgendämmerung und einer angenehmen 17.15ºC am wärmsten Punkt des Tages. Der Himmel ist stark bewölkt, mit einer Wolkendecke von 97%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 45%.

Details zu den Temperaturen auf Mallorca Der Morgen in Sóller beginnt mit moderaten 12.97ºC, steigt dann auf 15.66ºC am Tag und erreicht schließlich einen Höhepunkt von 15.77ºC am Nachmittag. Mit Einbruch der Dunkelheit fallen die Temperaturen auf 12.59ºC und bringen uns eine relativ kühle Nacht. Wie sich das Wetter anfühlt Natürlich ist die gefühlte Temperatur oft eine völlig andere Geschichte. Morgens werden wir ein Thermometergefühl von 12.83ºC spüren, während die Temperaturen tagsüber auf 15,5ºC steigen und am Nachmittag ein leicht höheres Gefühl von 15.54ºC erreichen. In der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von 12.41ºC erwarten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der atmosphärische Druck misst heute 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 85%, was dem Tag ein leicht feuchtes Gefühl verleihen kann. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.52 m/s in Richtung 119º und Böen können bis zu 6.43 m/s erreichen. Vergessen Sie also nicht, Ihren Schirm mitzunehmen, wenn Sie planen, in Sóller unterwegs zu sein. Trotz des Regens wird es ein wunderbarer Tag sein - perfekt, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu genießen.