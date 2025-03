Wetterbericht: Leichter Regen in Alcúdia am 19. März 2025

Heute begrüßt Alcúdia, das Herz von Mallorca, den Tag mit kühlerem Wetter und leichtem Regen. Trotz des Regens wird die Insel weiterhin ihre charakteristische Schönheit zeigen. Neben dem berühmten Sonnenuntergang bietet Alcúdia auch eine äußerst faszinierende und einzigartige Mischung aus morgendlichen, tageszeitlichen und abendlichen Temperaturen.

Temperaturverlauf des Tages

Beginnen wir mit den Temperaturen für diesen merkwürdigen Tag voller Wettervariationen. Die Minimaltemperatur liegt heute bei angenehmen 13.1ºC und steigt im Laufe des Tages auf eine harmlose maximale Temperatur von 16.38ºC. Am Morgen genießen wir einen zarten Beginn mit erwarteten 14.09ºC, während der Tag uns auf 15.85ºC erwärmt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 15.21ºC, um uns dann in einer warmen und gemütlichen Nacht bei etwa 14.79ºC willkommen zu heißen.

Gefühlte Temperaturen

Das besondere am heutigen Tag sind die wunderbaren gefühlten Temperaturen, die über den ganzen Tag hinweg eine heimelige Atmosphäre schaffen. Morgens fühlen wir eine wohlige Temperatur von 13.96ºC, die sich tagsüber auf eine angenehme 15.74ºC erwärmt. Nachmittags bleibt das Thermometer stabil bei 15.21ºC gefühlter Temperatur und sinkt nachts nur minimal auf 14.78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutige Luft stellt sich uns mit einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 86% vor, was für unsere Inselbewohner und die Flora recht typisch ist. Der Wind zeigt sich mit seiner sanften Kraft von etwa 8.41m/s aus der Richtung 132º und erfreut uns mit spritzigen Böen von 10.53m/s. Vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 51% bei einer Wolkendecke von 99%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Tag ein ganz besonderer Tag voller Farben und Sensationen sein wird, die unseren Bewohnern und Besuchern das Wettererlebnis in Alcúdia unvergesslich machen werden.