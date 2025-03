Leichter Regen und milde Temperaturen: Das Wetter in Cala Millor am 19. März 2025

Ein angenehmer Tag erwartet uns in Cala Millor am 19. März 2025. Trotz einiger leichter Regenfälle hält das Wetter vielversprechende Bedingungen für Bewohner und Besucher bereit. Inmitten von kühlen Brisen und einer durchdringenden Wolkendecke eröffnet sich ein Tag, der die Ruhe des Frühlings widerspiegelt und die Magie von Mallorca unterstreicht.

Temperaturen des Tages

Die gemessenen Temperaturen für den Tag variieren deutlich. Erwartet wird eine minimale Temperatur von 13,6ºC und eine maximale von 14,95ºC. Im Detail zeigt sich der Tag relativ konstant: Am Morgen werden voraussichtlich 13,87ºC erwartet, tagsüber steigt das Thermometer auf 14,66ºC, am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 14,44ºC und in der Nacht werden milde 14,22ºC vorhergesagt.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie sich das Wetter wirklich anfühlt, geht oft über reine Temperaturen hinaus. Daher behandeln wir auch das "thermische Gefühl". Es wird berechnet durch eine Kombination aus Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit und gibt uns ein genaueres Bild davon, wie das Wetter tatsächlich empfunden wird. So wird das Thermometer am Morgen 13,69ºC anzeigen, sich aber aufgrund der anderen Faktoren auf 14,51ºC erhitzen. Am Nachmittag fühlen sich die 14,37ºC nahezu perfekt an und in der Nacht sinkt das gefühlte Temperatur leicht auf 14,18ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird mit 89% einen eher hohen Wert erreichen. Das könnte zu einem Gefühl von Frische auf der Haut führen, aber auch eine gewisse Schwüle mit sich bringen. Der Wind wird mit 8,39 m/s aus Richtung 125º wehen und Böen werden mit 11,45 m/s erwartet. Ein recht frischer Wind also, der definitiv zu spüren sein wird. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 28% geht der Tag in Cala Millor eher umschlagen vorbei, aber bietet gleichzeitig eine schöne Gelegenheit, die ruhigere Seite von Mallorca zu genießen.