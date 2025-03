Das Wetter in Port d'Andratx für den 19. März 2025

Am 19. März 2025 erwartet uns in Port d'Andratx ein Tag mit leichtem Regen, wolkenverhangenem Himmel und einer Regenwahrscheinlichkeit von 34%. Trotz der regnerischen Aussichten laden die angenehmen Temperaturen zu Aktivitäten im Freien ein, solange man den Schirm nicht vergisst.

Die Temperaturen

In den frühen Morgenstunden rechnen wir mit Temperaturen von 14.89ºC, die im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 16.06ºC ansteigen. Der Nachmittag verspricht mit Höchstwerten von 16.46ºC ein angenehmes Frühlingswetter. Am Abend sinkt das Thermometer auf etwa 14.27ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wichtig ist jedoch nicht nur die tatsächliche, sondern auch die gefühlte Temperatur. Mit Werten von 14.84ºC am Morgen, 15.97ºC zur Mittagszeit, 16.35ºC am Nachmittag und 14.15ºC in der Nacht werden wir uns trotz des Wetters angenehm fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 86%. Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit für leichten Regen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.71m/s aus Richtung 136º wehen, mit Böen von bis zu 10.8m/s.

Summa summarum: Es ist ein typischer Frühlingstag auf Mallorca mit Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen, trotz gelegentlicher Regenschauer. Unser Tipp: Packen Sie für diesen Tag unbedingt einen Regenschirm ein.