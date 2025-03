Wetter in Santanyí am 19. März 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Wetterbeobachter auf Mallorca dürfen sich am 19. März auf leicht regnerische Bedingungen in Santanyí einstellen. Enthaltend eine moderate Temperaturspanne, die frühlingshafte Wetterlage weist sowohl minimale als auch maximale Temperaturen zwischen 13°C und 16°C auf. Die stärkste Windgeschwindigkeit wird bei 7.67m/s erwartet, mit Böen bis zu 10.02m/s. Der Himmel weist eine hohe Bewölkung mit 97% Deckung auf, was die Möglichkeit von 20% Regenwahrscheinlichkeit erklärt.

Temperaturverlauf über den Tag Mit einem wärmenden Aufwärtsmuster startet der Tag mit einer erwarteten Morgenlufttemperatur von 14.26°C. Die Milde hält bis zum Mittag an und erreicht ihren Höchstwert von 15.88°C. Im Verlauf des Nachmittags ist eine geringe Abschwächung der Hitze auf 15.05°C zu bemerken. Die Nachttemperaturen kühlen sich auf 14.57°C ab, was immer noch eine relative Wärme für die Jahreszeit darstellt. Gefühlte Temperaturen Sicherlich ist nicht nur die tatsächliche Temperatur wichtig, sondern auch das empfundene Klima. Unser Körper reagiert empfindlich auf das Wettermuster und erzeugt ein thermisches Gefühl, das morgens bei 14.14°C liegt. Während des Tages erleben wir das Gefühl einer spürbaren Zunahme der Wärme bis auf 15.77°C, das bis zum Nachmittag auf 15.01°C abfällt, bevor es in den kühleren Abendstunden wieder auf 14.56°C abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 86% ist das Luftbild in Santanyí feucht und stabil. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.67m/s aus Richtung 122º wehen. Windböen können eine Spitzengeschwindigkeit von 10.02m/s erreichen, wobei die windige Lage das thermische Gefühl um ein paar Grad kälter machen kann. Diese Wetterbedingungen erfordern eine adäquate Regenkleidung und windfeste Jacken für den Aufenthalt im Freien.