Leichter Regen begrüßt Santa Ponsa am 19. März 2025

Mallorca, die Insel des ewigen Frühlings, bietet uns auch an diesem 19. März 2025 wieder eine abwechslungsreiche Palette an Wetterbedingungen. Die beschauliche Gemeinde Santa Ponsa, ein beliebtes Ziel für Touristen und Einwohner gleichermaßen, wird heute von leichtem Regen überrascht.

Temperaturen zwischen frühlingshaft und erfrischend

Unser Thermometer wird heute eine Bandbreite von angenehmen Temperaturen registrieren. Wir beginnen den Tag mit 14.16ºC am Morgen, erreichen tagsüber bis zu 16.41ºC und fallen nachmittags leicht auf 16.39ºC. In der stillsten Zeit der Nacht, wenn Santa Ponsa seinen wohlverdienten Schlaf genießt, messen wir erfrischende 13.69ºC. Somit bewegen wir uns zwischen einer minimalen Temperatur von 12.86ºC und einer maximalen Temperatur von 16.95ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag zum Wohlfühlen

Obwohl Zahlen wichtig sind, wissen wir, dass das, was wirklich zählt, das ist, was wir fühlen. Und das Gefühl der Temperatur ist hier keine Ausnahme. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 14.09ºC haben, während das Thermometer tagsüber 16.3ºC und nachmittags 16.25ºC anzeigt. In der Nacht, wenn die Ruhe einkehrt, wird das Gefühl bei gemütlichen 13.6ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine harmonische Mischung

Eine dichte Wolkendecke von 97% verspricht uns heute ein eindrucksvolles Schauspiel am Himmel. Doch das ist nicht alles, was der Himmel über Santa Ponsa zu bieten hat. Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 84%. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7.62m/s in Richtung 135º, wobei wir mit Böen von bis zu 10.57m/s rechnen müssen. Wenn wir die Regenwahrscheinlichkeit von 20% betrachten, können wir uns auf einen Tag voller kleiner Überraschungen und den erfrischenden Duft von feuchter Erde freuen.