Das Wetter in Cala Rajada: Bewölkt mit leichtem Regen und frischer Brise

Der heutige Wetterbericht für Cala Rajada, eine der beliebtesten und lebhaftesten Ortschaften der wunderschönen mediterranen Insel Mallorca, sieht ein wenig grau aus. Die Bewohner und Besucher des Ortes können sich auf einen Tag einstellen, der von überwiegender Bewölkung und leichtem Regen geprägt ist, gepaart mit einer frischen Brise, die von der Küste weht.

Genaue Temperaturangaben

Die Temperaturen in Cala Rajada bleiben relativ stabil mit wenig Variation vom Morgen bis in den späten Nachmittag. Die minimale Temperatur liegt bei 14.06ºC und die maximale Temperatur bei 15.11ºC. Der Tag beginnt mit 14.24ºC am Morgen, steigt im Laufe des Tages auf 14.81ºC und bleibt konstant bei etwa 14.8ºC am Nachmittag. Mit Einbruch der Dunkelheit wird ein leichter Rückgang auf 14.64ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, also wie warm oder kalt sich das Wetter für den menschlichen Körper anfühlt, variiert ebenfalls nur gering. Morgens fühlt es sich bei etwa 14.07ºC etwa so an wie die tatsächliche Temperatur. Im Verlaufe des Tages, genauer gesagt am Mittag, wird es sich bei gefühlten 14.67ºC etwas wärmer anfühlen. Am Nachmittag bleibt das thermische Gefühl nahezu unverändert bei 14.74ºC, bevor es bei Einbruch der Dunkelheit auf 14.61ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die atmosphärischen Bedingungen in Cala Rajada zeichnen sich durch einen Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 89% aus. Der Wind weht mit einem Durchschnitt von 9.03m/s aus Richtung 127º und kann in Böen bis zu 12m/s erreichen. Die totale Wolkendecke beträgt 100%, was die Bewölkung des Himmels erklärt. Die Regenwahrscheinlichkeit wird mit 22% angegeben. Trotz der grauen Aussichten, wird es in der idyllischen Bucht von Cala Rajada sicherlich nicht an Charme fehlen.