Der Frühlingsanfang auf Mallorca: Wetterprognose für den 20. März 2025

Es ist mal wieder soweit, der Frühling macht seinen Einzug auf der wunderschönen Insel Mallorca. Und wie wird das Wetter in Palma de Mallorca am 20. März 2025? Wir haben die aktuellen Prognosen für Sie zusammengefasst. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit viel Wolkendecke vor, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%! Doch lassen Sie uns der Reihe nach gehen.

Temperaturen: Ein Hauch von Frühlingswärme

Frühlingsanfang ist auf Mallorca kein leeres Versprechen. Unsere Insel zeigt sich wieder von ihrer besten Seite. Die mindeste Temperatur für den Tag wird bei angenehmen 13.44ºC liegen, wohingegen wir am Tag mit einer maximalen Temperatur von 20.16ºC rechnen können. Morgens werden wir bereits mit 13.96ºC empfangen. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf 20.16ºC, um uns einen herrlichen Frühlingstag zu bescheren. Am Nachmittag können wir mit einer Temperatursenkung auf 17.84ºC rechnen und in der Nacht wird das Quecksilber voraussichtlich nicht unter 15.10ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen: Wie warm wird es wirklich?

Wie oft weicht das tatsächliche Empfinden doch von den gemessenen Temperaturen ab. Daher liefert unser Wetter-Team auch die gefühlten Temperaturen. Unser Gefühl wird uns morgens eine Temperatur von 13.89ºC signalisieren. Tagsüber wird das Thermometer zwar bis 20.16ºC klettern, jedoch wird es sich für uns wie 19.75ºC anfühlen. Am Nachmittag fühlt es sich dann an wie 17.56ºC, und in der Nacht werden wir bei 14.70ºC angenehm schlafen können.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Begleiter

Nicht zu vergessen sind die unsichtbaren Faktoren, welche das Wetter maßgeblich beeinflussen. Wir erwarten einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei 58% liegen. Was den Wind betrifft, so wird er mit 8.18 m/s aus Richtung 139º wehen, mit Böen von bis zu 15.89 m/s. Trotz der 100% Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit jedoch bei 0. Ein idealer Tag also, um einen Spaziergang am Strand von Palma zu genießen.

Wie immer hält unser Wetter-Team Sie mit den neuesten Updates auf dem Laufenden. Einen herrlichen Frühlingstag auf unserer Lieblingsinsel Mallorca wünschen wir Ihnen!