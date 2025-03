Frühlingsanfang in Alcúdia: Angenehme Temperaturen trotz grauem Himmel

Der Frühling macht seinen Einzug in Alcúdia, und auch wenn wir heute unter einem bewölkten Himmel aufwachen, bleiben die Temperaturen angenehm mild. Die größtenteils bedeckte Wolkendecke wird uns nicht daran hindern, die sonnige Seite der meteorologischen Gleichung zu schätzen. Der 20. März 2025 bringt uns eine interessante Mischung von Frühlingstemperaturen, begleitet von einer dichten Wolkendecke.

Sprechen wir von Temperaturen

Die Temperaturen dieses Tages bewegen sich in einem moderaten Bereich von 13,74ºC bis 19,14ºC, ideal für leichte Freizeitaktivitäten oder kulturelle Erkundungstouren. Am Morgen werden wir uns auf angenehme 14,99ºC einstellen können, während das Thermometer am Tag auf bis zu 18,95ºC steigt. Der Nachmittag kühlt leicht auf 16,08ºC ab, und in der Nacht können wir mit einer Mindesttemperatur von 13,74ºC rechnen.

Wie wir das Wetter fühlen werden

Trotz der angegebenen Temperaturen ist das gefühlte Thermometer oft ein besseres Maß für unser Wettererlebnis. Heute Morgen wird es sich etwa wie 14,95ºC anfühlen, während es am Tag auf 18,81ºC ansteigt. Am Nachmittag können Sie eine gefühlte Temperatur von 16,02ºC erwarten und nachts wird es sich anfühlen wie 13,62ºC. Das heißt, es wird ein frischer, aber nie zu kalter Tag sein.

Andere Faktoren: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem angenehmen Niveau von 73%. Der Wind wird mit durchschnittlich 6,39m/s aus 142º-Grad-Richtung wehen. In Böen kann der Wind auf bis zu 8,88m/s steigen. Obwohl wir eine Wolkendecke von 97% haben, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0. Fassen wir das alles zusammen: Trotz einer hohen Wolkendecke können wir uns darauf freuen, einen milden Tag zu genießen, der perfekt für Outdoor-Aktivitäten ist. Die Temperaturen und der Wind sind angenehm und trotz der grauen Wolken bleibt das Regenrisiko bei Null. Ein optimaler Tag also, um Alcúdia zu entdecken und den Frühlingsbeginn zu feiern. Genießen Sie das angenehme Wetter, und vergessen Sie nicht, Ihre Eindrücke mit uns zu teilen!