Der Wetterbericht für Cala Millor vom 20. März 2025: Überwiegend bewölkt

Wir alle wissen, dass das Wetter in Cala Millor auf Mallorca eine Laune der Natur ist, die uns hin und wieder überrascht. Heute, am 20. März 2025, ist die Prognose jedoch so sicher wie ein gut ummauertes Haus: Der Tag wird überwiegend bewölkt sein. Aber machen wir uns nichts vor, dies ist kein Grund zur Besorgnis. Die Temperaturen sind trotz der Wolken recht mild und sorgen für eine angenehme Frühlingsatmosphäre auf der Insel.

Temperaturausblick Die Temperaturschwankungen sind gemäß unserer Vorhersage sehr gering. Mit einer minimalen Temperatur von 14.11ºC und einem Spitzenwert von 15.73ºC kann man getrost sagen, dass die Temperaturen ganzjährig recht stabil sind. Morgens, wenn der Tau noch frisch auf den Blumen liegt, können Sie mit 14.3ºC rechnen. Am Tag erreicht die Quecksilbersäule ihren Höhepunkt mit 15.73ºC. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 14.64ºC ab und in der Nacht können Sie mit einer angenehmen Temperatur von 14.41ºC rechnen. Gefühlte Temperaturen Natürlich ist die gefühlte Temperatur oft wichtiger als die tatsächliche Temperatur. Glücklicherweise bleibt auch hier die Kurve stabil. Am Morgen beträgt die gefühlte Temperatur 14.24ºC, während sie tagsüber auf 15.66ºC ansteigt. Am Nachmittag verspürt man ein leichtes Nachlassen auf 14.54ºC. Und selbst in der Nacht werden Sie sich bei einer gefühlten Temperatur von 14.23ºC nicht unter die Decke kuscheln müssen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Doch was wäre ein Wetterbericht ohne Details wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind? Der atmosphärische Druck liegt bei stabilen 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt hohe 88 Prozent. Der Wind bläst mit 6.74 m/s und Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 11.69 m/s, jedoch in einer sehr genau bestimmten Richtung von 106 Grad. Bei einer Wolkendecke von 84 Prozent bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, sodass Sie trotz der Wolken trocken bleiben sollten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Cala Millor, friedlich wie der ruhige Atem des Ozeans.