Wettervorhersage für Santanyí am 20. März 2025

Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer heutigen Wetterprognose für die wunderschöne Stadt Santanyí auf Mallorca. Am 20. März 2025 erwartet uns ein bewölkter Tag mit mäßigem Wind und angenehmen Temperaturen, ideal um diese idyllische Mittelmeerperle zu erkunden.

Temperaturen während des Tages

Beginnen wir mit dem Temperaturprofil für den Tag. Der Morgen beginnt mild mit etwa 14.8ºC. Im weiteren Tagesverlauf erwärmt sich Santanyí auf angenehme 17.1ºC, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 15.37ºC abkühlen. Und die Nacht? Diese bleibt mit 15.28 ºC vergleichsweise mild, gut geeignet für einen entspannten Abendspaziergang entlang der charmanten Gassen Santanyís.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Das thermische Empfinden, eine Kombination aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit, liegt am Morgen bei 14.82ºC. Im Laufe des Tages steigt dieses auf 17.03ºC an, bevor es am Nachmittag auf 15.31ºC und zum Abend hin auf 15.14ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was gibt es sonst noch zu berichten? Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 83 Prozent – das verspricht frische, saubere Luft. Der Wind weht mit mäßigen 7.68m/s aus Richtung 111º und kann in Böen auf bis zu 15.56m/s ansteigen. Ideal also für alle, die es lieben, das beruhigende Rauschen des Windes zu hören, während sie die Naturschönheiten Santanyís bewundern. Die Wolkendecke bleibt bei 100%, jedoch gibt es keine Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag also, um die Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen zu genießen.

Wir hoffen, Ihre Neugierde auf das Wetter in Santanyí für den 20. März 2025 geweckt zu haben. Bleiben Sie informiert und passen Sie sich gut an die Bedingungen an, damit Sie Ihren Tag in Santanyí optimal genießen können!