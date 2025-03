Wettervorhersage für Santa Ponsa am 20. März 2025 - Wolken am Himmel aber kein Regen in Sicht

Die idyllische Stadt Santa Ponsa auf unserer geliebten Insel Mallorca präsentiert sich heute mit einer Wolkendecke, die das gesamte Firmament bedeckt. Trotz dieses grauen Schleiers, scheint uns die Regenwahrscheinlichkeit zu verschonen - sie liegt bei 0 Prozent. Ausgestattet mit einem warmen Pullover und einer leichten Jacke, steht einem angenehmen Spaziergang an der Küste oder einer gemütlichen Tasse Kaffee in einem der charmanten Cafés im Ortskern nichts im Weg.

Temperaturen: Von mild bis angenehm warm

Der heutige Tag in Santa Ponsa startet mit milden 14.55ºC am Morgen. Im weiteren Tagesverlauf klettert das Thermometer auf angenehme 18.12ºC am Mittag. Auch der Nachmittag bleibt mit 17.33ºC angenehm warm. Mit Einbruch der Dunkelheit erwartet uns eine moderate nächtliche Temperatur von 16.02ºC. Die Mindesttemperatur des Tages beträgt 13.98ºC und die maximale Temperatur liegt bei 18.16ºC.

Gefühlte Temperaturen: Stabiles Frühlingswetter

Das Wetter in Santa Ponsa mag auf den ersten Blick etwas trüb aussehen, doch die gefühlten Temperaturen unterstreichen den Beginn des Frühlings. Morgens fühlen sich die 14.49ºC angenehm frisch an. Im Laufe des Tages liegt die Wohlfühltemperatur bei warmen 17.82ºC und hält sich auch am Nachmittag mit 17.1ºC. In der Nacht sinkt das Thermometer auf gefühlte 15.64ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ruhiger Tag voraus

Das Wetterbild wird abgerundet durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Für all jene, die das Meer und den Wind lieben: Ein mäßiger Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 9.15m/s aus Richtung 95º. Gelegentliche Windböen können jedoch bis zu 17.11m/s erreichen. Doch keine Sorge, stürmisch wird es in Santa Ponsa heute nicht.

Bleiben Sie also dran, und informieren Sie sich täglich über unsere Wettervorhersagen, um stets bestens über das Wetter in Santa Ponsa informiert zu sein. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und genießen Sie das Frühlingswetter auf unserer schönen Insel Mallorca.