Überwiegend bewölkt, aber angenehm temperiert - Wetterbericht für Cala Rajada, 20. März 2025

Der Frühlingsbeginn hat viel zu bieten in der idyllische Hafenstadt Cala Rajada auf der Insel Mallorca. Am 20. März erwartet uns überwiegend bewölkter Himmel, doch entwarnen wir Euch bereits hier: Regen ist nicht in Sicht! Die Wetterlage lassen den Tag durchaus angenehm gestalten, trotz der dicken Wolkendecke.

Temperaturen über den Tag

Mit Minima von 14.55ºC und Maxima von 15.96ºC bewegen wir uns in einer komfortablen Temperaturzone. Vormittags startet der Tag mit frühlingshaften 14.67ºC. Bis zum höchsten Punkt des Tages steigt die Temperatur leicht an und erreicht zur Mittagszeit ihren Peak bei 15.96ºC. Am Nachmittag gehen wir wieder auf leicht mildere 14.97ºC zurück und gegen Mitternacht liegen wir bei nahezu konstanten 14.77ºC.

Das gefühlte Klima

Die gefühlten Temperaturen für unseren Tage zeichnen ein ähnliches Bild: Morgens beginnt der Tag mit 14.62ºC, steigt auf 15.91ºC zur Mittagszeit an und fällt am Nachmittag auf 14.87ºC. Die Werte bleiben, auch durch die spezifische Luftfeuchtigkeit beeinflusst, stets im angenehmen Bereich, auch wenn wir uns in die Abendstunden hinein bewegen, mit einer gefühlten Temperatur von 14.63ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Des Weiteren ist in unserem Wetterpanorama zu beachten, dass der Atmosphärendruck recht stabil bei 1021 hPa bleibt, und die Luftfeuchtigkeit bei 88% liegt. Einen leichten Frühlingswind können wir ebenfalls erwarten, mit einer Geschwindigkeit von 7.59m/s in Richtung 115º und gelegentlichen Böen von bis zu 11.53m/s. Halten Sie also Ihre Hüte fest!

Die Wolkendecke ist mit 82% recht solide, doch wie oben erwähnt, beinhaltet das keinen Regenschauer. Lassen Sie sich also durch das dichte Wolkendach nicht abschrecken, um einen Ausflug ins Freie zu wagen. Genießen Sie den vielleicht noch etwas verhangenen Frühlingsbeginn in unserer malerischen Cala Rajada!