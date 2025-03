Die Wetterprognose für Sóller am 20. März 2025

In unserem geliebten Sóller ist das Wetter am 20. März 2025 wieder eine Mischung aus Charme und Anmut, die unser Alltagserlebnis bereichert. Der Himmel wird sich in einer beeindruckenden Decke aus "nubes", d.h. Wolken, hüllen, die eine besondere Ästhetik in unsere natürliche Umgebung zaubern wird. Während die Wolkendecke mit 100% recht hoch ist, bereiten Sie sich darauf vor, einen Tag ganz ohne Regen zu genießen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Temperaturen durch den Tag Im Laufe des Tages schwanken die Temperaturen zwischen angenehm milden und leicht warmen Werten. Die erwartete minimal Temperatur beträgt etwa 12.92°C und die maximale Temperatur erreicht nahezu 20.93°C. Der Morgen begrüßt uns mit etwa 13.42°C, während die Temperaturen am Tag auf bis zu 20.51°C steigen. Am Nachmittag kühlt es sich auf etwa 17.33°C ab und in der Nacht erwartet uns eine angenehme Temperatur von ca. 15.03°C. Gefühlte Temperaturen Auch die gefühlt Temperaturen versprechen einen angenehme Tag. Morgens wird es sich wie 13.32°C anfühlen, während es sich tagsüber bis zu 20.03°C erwärmt. Nachmittags fühlt es sich an wie 17.02°C und in der Nacht sinkt das Thermometer auf um die 14.57°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Trotz der wolkenbedeckten Himmel sind die übrigen Wetterbedingungen durchaus angenehm. Der Atmosphärendruck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.96m/s und kommt aus einer Richtung von 120°, wobei Böen von bis zu 17.59m/s erwartet werden. Sóller, bewundert und geliebt von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen, verspricht am 20. März 2025 wieder ein Wetter, das sowohl reizvoll als auch angenehm ist, trotz der vollständigen Wolkendecke, die uns einen Hauch von Melancholie verleiht.