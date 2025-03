Wetterbericht für Palma, 21. März 2025: Mäßiger Regen und frische Temperaturen

Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Wetterbericht für die schöne Inselhauptstadt Palma auf Mallorca. Wie immer bringen wir Ihnen die neuesten Entwicklungen und Prognosen rund um das aktuelle Wettergeschehen. Heute am 21. März 2025 dominieren graue Wolken den Himmel über Palma, und es ist mit mäßigem Regen zu rechnen.

Die Temperaturverhältnisse während des Tages

Heute erwarten uns Temperaturen zwischen milden 13.04ºC und 17.58ºC. Unser Tag beginnt mit 16.93ºC am Morgen. Im Laufe des Tages kühlt es sich auf 14.26ºC ab und steigt bis zum Nachmittag wieder auf 15.66ºC. In der Nacht sollten wir uns auf eine Temperatur von 13.81ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen

Ganz gleich, was das Thermometer anzeigt, die gefühlten Temperaturen sind immer entscheidend. Morgens dürfen wir uns auf eine Thermik von 16.48ºC freuen. Im Tagesverlauf fühlt sich die Temperatur etwas kühler an, sie liegt bei 13.91ºC. Zum Nachmittag erwärmt sie sich leicht auf 15.34ºC, um in der Nacht auf 13.52ºC zu sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Barometer zeigen einen Atmosphärendruck von 1015 hPa an, während wir eine hohe Luftfeuchtigkeitsrate von 83% verzeichnen können. Eine frische Brise weht heute über die Insel, mit einer Windgeschwindigkeit von 11.28m/s in Richtung 287º und Böen von bis zu 18.21m/s. Trotz des mäßigen Regens bleibt die Wolkendecke dicht, mit einer Abdeckung von 99%. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Schirm, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt.

Beachten Sie bitte, dass das Wetter unvorhersehbar ist und sich schnell ändern kann. Bleiben Sie also mit unseren Updates auf dem Laufenden, um gut informiert zu sein und Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.