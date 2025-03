Das Sóller-Wetter am 21. März 2025: Ein nasser Frühlingsbeginn

Ein charakteristischer Frühlingstag erwartet uns in Sóller am 21. März 2025, eingehüllt in eine dicke Wolkendecke mit einer beeindruckenden Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Aufgrund des vorherrschenden mäßigen Regens bleiben die Temperaturen eher mild, doch der starke Wind könnte die Bedingungen etwas unangenehm machen. Vergessen Sie also nicht, ihre Regenschirme mitzubringen, wenn Sie heute draußen sind.

Die Temperaturen des Tages Am heutigen Tag erwarten wir in Sóller Temperaturen zwischen 11,82ºC und 18,09ºC. Die morgendlichen Temperaturen sollten bei milden 15,46ºC liegen, sinken jedoch im Laufe des Tages auf 13,67ºC. Nach einer kleinen Erholung auf 15,38ºC am Nachmittag, sollten Sie sich auf kühlere Nachttemperaturen von 12,34ºC einstellen. Gefühlte Temperaturen in Sóller Wie wir alle wissen, kann das, was das Thermometer anzeigt, manchmal anders sein als das, was wir tatsächlich fühlen. Am heutigen Morgen liegen die gefühlten Temperaturen bei etwa 14,97ºC, während sie tagsüber auf 13,36ºC sinken. Am Nachmittag können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 14,91ºC rechnen, während die Nacht mit Werten um die 12,11ºC etwas kühler sein wird. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der heutige atmosphärische Druck in Sóller beträgt 1015 hPa und zusammen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit von 87% ergibt sich eine feuchte, regnerische Atmosphäre. Der Wind weht hauptsächlich aus einer Richtung von 274º mit einer Geschwindigkeit von 9,57m/s und Böen von bis zu 19,66m/s, die definitiv einen starken Einfluss auf das Wetterbild des heutigen Tages haben werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein nasser, windiger und kühler Tag in Sóller sein wird. Während diese Bedingungen vielleicht nicht ideal für alle Outdoor-Aktivitäten sind, sollten sie sich perfekt für einen gemütlichen Tag zu Hause mit einem guten Buch oder Film eignen. Bleiben Sie trocken und sicher da draußen, liebe Sóller-Bewohner!