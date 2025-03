Wetterbericht Alcúdia, 21. März 2025: Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Der heutige Wetterbericht für Alcúdia, eines der beliebtesten Urlaubsziele auf Mallorca, liefert eine Vorhersage für leichtes Regenwetter. Dies basiert auf den neuesten meteorologischen Daten und Prognosemodellen. Interessierte sollten nicht enttäuscht sein, denn die fallenden Wassertropfen bringen eine angenehme Abkühlung ins ansonsten frühlingshafte Klima.

Temperaturen: Mild und gemäßigt

Unsere Prognose zeigt, dass die Temperaturen heute auf Mallorca angenehm mild bleiben. Die minimale Temperatur liegt bei 13.54ºC, während die maximale Temperatur auf 18.2ºC steigen wird. Wir erwarten einen warmen Morgen mit 15.43ºC, einen angenehmen Tag mit 18.2ºC, einen kühlen Nachmittag bei 16.01ºC und eine frische Nacht mit 13.66ºC.

Gefühlte Temperaturen: Frischer Frühling

Dank des leichten Regens wird die gefühlte Temperatur etwas unterhalb der gemessenen liegen. Morgens werden es 15.04ºC sein, am Tag erwarten wir 17.85ºC, am Nachmittag 15.62ºC und in der Nacht ein frisches 13.41ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Geerdet und feucht

Die atmosphärischen Bedingungen zeichnen ein Bild des typischen Frühlingsklimas auf der Insel. Der atmosphärische Druck wird 1013 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, was zum gemäßigten Klima beiträgt. Windliebhaber können an diesem Tag Freude haben, denn der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 11.6m/s in Richtung 177º blasen und Böen können bis zu 18.44m/s erreichen. Zudem wird die Wolkendecke 91% betragen, wodurch der Himmel überwiegend bewölkt sein wird.

Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 96% sehr hoch, daher sollten Reisende und Einwohner sorgfältig ihre Pläne für den Tag prüfen und gegebenenfalls anpassen.