Der Wetterbericht für Cala Millor auf Mallorca am 21. März 2025

Das Wetter in Cala Millor, einem der schönsten Urlaubsziele auf der Insel Mallorca, zeigt sich am 21. März 2025 gewohnt mild und freundlich, trotz einiger Wolken am Himmel. Während sich die Minimaltemperaturen auf eher frische 13.34ºC belaufen, kann man sich auf Höchsttemperaturen von angenehmen 16.72ºC freuen. Aber lassen Sie uns genauer darauf eingehen.

Temperaturverlauf über den Tag Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen um die 15.07ºC, ein perfektes Wetter für den ersten Espresso auf der Terrasse. Im Tagesverlauf erwarten wir eine Maximale Temperatur von 16.72ºC, ehe die Temperaturen am Nachmittag auf immer noch angenehme 14.91ºC absinken. In der Nacht wir es etwas frischer und wir rechnen mit Temperaturen von 13.34ºC. Gefühlte Temperaturen Trotz der gemessenen Temperaturen kann das Wetter oft anders wahrgenommen werden. Die gefühlten Temperaturen morgens betragen 14.77ºC , im Laufe des Tages etwa 16.51ºC und nachmittags um die 14.52ºC. Nachtaktive können nach Sonnenuntergang mit gefühlten Temperaturen von 13ºC rechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Nun kommen wir zu etwas komplexeren Wetterdaten. Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa, mit einer Luftfeuchtigkeit von 79%. Was den Wind betrifft, so können Sie mit einer Windgeschwindigkeit von 11.22m/s in Richtung 238º rechnen. Aber Achtung, es kann auch zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16.77m/s kommen. Die Wolkendecke ist mit 99% eher dicht und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 26%. Bleiben Sie also flexibel und halten Sie gegebenenfalls einen Regenschirm bereit. Aber egal ob Sonne oder Wolken, Cala Millor auf der schönen Insel Mallorca ist immer eine Reise wert. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und das typisch mediterane Klima!