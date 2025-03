Das Wetter in Port d'Andratx am 21. März 2025: Mäßiger Regen erwartet

Die schöne Küstenregion von Port d'Andratx erwartet am heutigen 21. März 2025 trotz Frühlingsbeginn einen Tag mit mäßigem Regen und bewölktem Himmel. Mit einer Temperaturspanne von knapp 5 Grad bringen wir Ihnen in unserem Bericht detaillierte meteorologische Informationen für die verschiedenen Tageszeiten.

Temperaturpanorama des Tages

Die Temperatur in Port d'Andratx wird heute wahrscheinlich zwischen 12,95ºC und 17,93ºC liegen. Am Morgen erwartet uns mit 17,33ºC bereits eine relativ hohe Temperatur, die jedoch im Laufe des Tages auf etwa 13,15ºC sinken wird. Gegen Nachmittag wird die Temperatur wieder auf 16,28ºC ansteigen und die Nacht wird uns bei milden 15,29ºC vermutlich wehmütig an einen regnerischen Spätsommertag erinnern.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn die Thermometerwerte recht klar sind, fühlen sich die Temperaturen oft anders an. Am Morgen erwartet uns ein thermisches Gefühl von 17,05ºC, was dem gemessenen Wert sehr nahe kommt. Allerdings wird es tagsüber mit einem thermischen Gefühl von 12,84ºC etwas kühler erscheinen. Den Nachmittag werden wir bei einer gefühlten Temperatur von 16ºC erleben und in der Nacht wird das Thermometer gefühlte 14,99ºC anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen gestalten sich heute mit einem Luftdruck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 89% relativ gewöhnlich. Was den Wind betrifft, so rechnen wir mit einer Geschwindigkeit von 12,79 m/s und Böen von etwa 21,02 m/s, die aus Richtung 121º kommen. Es sind optimale Bedingungen für diejenigen unter Ihnen, die das stürmische Wetter lieben. Trotz des mäßigen Regens und der 100%igen Bewölkung ist der Frühling unverkennbar in der Luft.

Wenn Sie also Ihren Tag in Port d'Andratx planen, vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand mit der aktuellen Wetterprognose, damit Sie Ihren Tag bestmöglich planen können.