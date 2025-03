Leichter Regen erwartet in Santanyí am 21. März 2025

Gute Nachrichten für die Naturfreunde der idyllischen Ortschaft Santanyí im Osten von Mallorca: der 21. März bringt leichten Regen und somit die dringend benötigte Feuchtigkeit für die Flora der Region. Die Temperaturen bewegen sich im gemäßigten Bereich und der anheimelnde Wind sorgt für eine erfrischende Brise. Mit anderen Worten, der ideale Tag für Indoor-Aktivitäten oder ein gutes Buch bei einer Tasse dampfenden Tee.

Tages-Temperaturen

In Bezug auf die Temperaturen zeigt das Quecksilber am Morgen bereits einen angenehmen Wert von 16.9ºC. Am Tage wird die Temperatur etwas fallen und den Tiefpunkt von 15.3ºC am Nachmittag erreichen. In der Nacht kühlt es sich weiter ab auf 13.99ºC. Im Großen und Ganzen ein recht milder Tag, trotz des leichten Regens.

Gefühlte Temperaturen

Wenn wir uns die gefühlten Temperaturen ansehen, erwarten wir morgens ein behagliches 16.47ºC, während wir tagsüber einen minimalen Rückgang auf 16.27ºC vorhersehen. Am Nachmittag wird es sich mit 15.03ºC ein klein wenig kühler anfühlen, bevor das Thermometer nachts auf 13.59ºC fällt. Schichten Sie also Ihre Kleidung und stellen Sie sicher, dass Sie etwas Warmes zum Überziehen dabei haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Am 21. März können wir einen Atmosphärendruck von 1014 hPa erwarten, was auf eine stabile Wetterlage hindeuten könnte. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei hohen 85%, was zur Wahrscheinlichkeit des Regens beiträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10.81m/s wehen und in Richtung 167° ziehen. Bereiten Sie sich auf Böen von bis zu 19.22m/s vor und stellen Sie sicher, dass lose Gegenstände sicher verstaut sind. Die Wolkendecke wird vollständig sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 59%.