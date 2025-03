Wettervorhersage für Cala Rajada am 21. März 2025

Ein wolkenbetonter Tag zeichnet sich für Cala Rajada am 21. März 2025 ab. Die Meteodaten prognostizieren für das idyllische Mallorca-Örtchen einen Tag unter dem Einfluss dichter Wolkenschichten, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 19 Prozent. Böiger Wind aus Westsüdwest unterstreicht das wechselhafte Wetterbild, der allerdings die Frühlingstemperaturen angenehm mild erscheinen lässt.

Beobachtete Temperaturen

Die meteorologischen Daten offenbaren eine Tagestemperaturspanne zwischen 13,83ºC und 17,47ºC. Der Morgen startet demnach erfrischend mit etwa 15,66ºC, steigt tagsüber auf angenehme 17,47ºC und kühlt am Nachmittag wieder auf 15,35ºC ab. In der Nacht können wir einen weiteren Temperaturrückgang auf 13,83ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der Wolkendecke werden die Temperaturen durchaus als angenehm empfunden. Unsere Einschätzung für das thermische Gefühl liegt morgens bei 15,37ºC, tagsüber steigt sie leicht auf 17,26ºC an. Am Nachmittag erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 14,98ºC, während in der Nacht das Thermometer gefühlt auf 13,54ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant wird es beim Blick auf den Atmosphärendruck, der für den Tag auf 1013 hPa geschätzt wird. In Kombination mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 76 Prozent ergibt sich ein typisches Frühlingswetterbild. Der Wind weht mit einer Stärke von 11,1 m/s aus einer Richtung von 237º, wobei Böen bis zu 17,29 m/s nicht ausgeschlossen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 21. März in Cala Rajada ein eher wechselhafter und windiger Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen werden dürfte. Packen Sie also Ihre Jacke ein und genießen Sie trotz der Wolken den Frühlingsbeginn auf der wunderschönen Insel Mallorca.