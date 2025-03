Das Wetter in Palma: Ein regnerischer Tag im März

Wenn Sie heute, am 22. März 2025, Palma besuchen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie gut auf einen regnerischen Tag auf Mallorca vorbereitet sind. Laut unseren neuesten Wetterdaten können wir uns auf leichten Regen bei Temperaturen zwischen 10,5ºC und 15,53ºC einstellen. Die Wolkendecke liegt bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit ist genauso hoch. Hier sind die Details.

Temperaturen in Palma

Die minimale zu erwartende Temperatur für den heutigen Tag liegt bei milde 10,5 ºC, während wir einen Höchstwert von 15,53 ºC antizipieren. Beachten Sie, dass die Temperaturen im laufe des Tages variieren werden. Am Morgen werden rund 13,04 ºC erwartet, während am Tag die Quecksilbersäule auf 12,05 ºC sinkt. Am Nachmittag steigt das Thermometer wieder leicht auf 13,37 ºC, bevor es in der Nacht wieder auf 13,06 ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen - also das, was unser Körper tatsächlich empfindet - werden sich etwas von den tatsächlichen abweichen. Unser Körper wird die Temperatur morgens auf etwa 12,78 ºC schätzen, während es am Tag nur wie 11,27 ºC anfühlt. Am Nachmittag steigt das thermische Gefühl auf 12,51 ºC, bevor es in der Nacht wieder leicht auf 12,43 ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der Wetterbedingungen zeigt unser Barometer einen atmosphärischen Druck von 1011 hPa an, recht typisch für diese Jahreszeit. Hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit können wir einen recht hohen Prozentsatz von 75% erwarten, typisch für regnerische Tage. Stellen Sie sich auf etwas Wind ein, denn der wird heute mit einer Geschwindigkeit von 10,91m/s aus Richtung 281º wehen, mit Böen, die bis zu 15,93m/s erreichen können. Eine ideale Gelegenheit also, um Ihren neuen Regenschirm zu testen.