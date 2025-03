Wetterbericht für Sóller, 22. März 2025 - Ein Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen

Liebe Leser, der heutige Bericht zeigt uns ein mildes Wetterportrait für die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca. Die Wettererscheinungen reichen von leichtem Regen bis hin zu angenehmen Temperaturen. Trotz der feuchten Bedingungen sind die Temperaturen gemäßigt, was für die Jahreszeit sehr typisch ist.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen sind über den Tag verteilt recht stabil. Der kälteste Wert misst 9,23ºC und tritt in den frühen Morgenstunden auf. Maximal wird es bis zu 14,78ºC warm. Morgens erwartet man Temperaturen von 11,31ºC, während sie über den Tag und am Nachmittag leicht auf 11,14ºC bzw. 12,52ºC ansteigen werden. In der Nacht kühlt es sich auf eine feuchte 12ºC ab.

Gefühlte Temperatur

Trotz der milden Temperaturen sollten wir bedenken, dass die gefühlte Temperatur, die auf dem Zusammenspiel von Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit basiert, leicht davon abweichen kann. So fühlt sich die Temperatur morgens wie 10,95ºC, tagsüber wie 10,37ºC, nachmittags wie 11,58ºC und in der Nacht wie 11,42ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt einen Druck von 1011 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 79%. Diese Werte bezeugen den leichten Regen, der den heutigen Tag kennzeichnet. Der Wind weht dabei mit einer Geschwindigkeit von 8,08m/s aus westsüdwestlicher Richtung (254º) und erreicht in Böen bis zu 14.7m/s. Trotz der Windstärke bietet die vollständig bedeckte Wolkendecke, die die gesamten 100% ausmacht, wenig Raum für Sonneneinstrahlung. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist entsprechend hoch und beträgt ebenfalls 100%.

Fassen wir zusammen: In Sóller erwartet uns ein windiger und leicht regnerischer Tag mit sonst stabilen und milden Temperaturen. Trotz des regnerischen Wetters haben wir immer noch die Möglichkeit, die Schönheit von Sóller zu genießen, sei es bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Altstadt oder bei einem Kaffee in einem der charmanten Cafés. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag!