Wetterlage in Alcúdia, 22. März 2025: Leichter Regen im Frühlingsanfang

Wenn Sie sich heute in Alcúdia befinden, halten Sie Ihren Regenschirm bereit. Ihrer liebsten Insel Mallorca bringt der heutige Tag, der 22. März 2025, feuchtes Wetter. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% wird es definitiv ein Tag für drinnen sein. Das Thermometer variiert heute zwischen minimal 11,62°C und maximal 16,69°C. Es erwartet uns somit kein Unwetter, sondern lediglich ein leichter Regen.

Thermometer zeigt wechselhafte Temperaturen

Der Morgen in Alcúdia beginnt mit milden 12,61°C, bevor die Temperatur tagsüber auf 15,68°C steigt. Am Nachmittag gehen die Werte leicht zurück und erreichen 14,05°C. Am Abend, wenn die Dunkelheit hereinbricht, erwartet uns eine sanfte Nachttemperatur von 12,86°C. Packen Sie also eine leichte Jacke ein, wenn Sie planen, heute Abend auszugehen.

Gefühlte Temperaturen: Frühlingsfrische

Das thermische Gefühl weicht nur wenig von den tatsächlichen Temperaturen ab, ein weiterer Hinweis darauf, dass der Frühling seinen Einzug hält. Morgens werden Sie 12,25°C fühlen, während die gefühlte Temperatur mittags auf 14,92°C ansteigt. Der Nachmittag bringt eine Abkühlung auf 13,16°C, und in der nächtlichen Stille spüren Sie eine gefühlte Temperatur von 12,24°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Frühling zeigt seine Zähne

Die wettertechnischen Details unseres Tages in Alcúdia sind ebenso interessant. Mit einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% ist das Klima für den Frühlingsbeginn durchaus typisch. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,27 m/s aus Richtung 258º und stellt sich in Böen von bis zu 15,35 m/s gegen uns. Ein stürmischer Frühlingstag, den man nicht vergessen wird!

Versichern Sie sich immer, den neuesten Wetterbericht zu überprüfen, bevor Sie Ihre Pläne für den Tag machen. Bleiben Sie sicher und trocken in Alcúdia!