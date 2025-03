Das Wetter in Cala Millor: Leichter Regen und milde Temperaturen

BIeich zu Beginn des Frühlings präsentiert sich das Wetter in Cala Millor typisch für die Jahreszeit. Am heutigen 22. März erwarten uns leichte Regenschauer und vergleichsweise milde Temperaturen zwischen 11.03ºC und 15.51ºC. Trotz der Feuchtigkeit behält Cala Millor sein charakteristisches angenehmes Klima, das durch das stetige mediterrane Lüftchen getragen wird.

Temperaturen im Tagesverlauf: Ein Auf und Ab

Wie wir feststellen können, bleibt die Temperatur im Laufe des Tages relativ ausgeglichen. Am Morgen erwartet uns bereits ein erträglicher Wert von 13.46ºC. Dieser steigt bis zum Tagesgipfel auf moderate 15.01ºC an und sinkt am Nachmittag wieder auf 12.78ºC. Laut Vorhersage versprechen die Nachtstunden mit 12.12ºC weiterhin angenehme Bedingungen für die Bewohner und Besucher von Cala Millor.

Gefühlte Temperaturen: Allgemein geprägtes Wohlbefinden

Aber wie wir alle wissen, spielen nicht nur die tatsächlichen Temperaturen eine Rolle. Oft ist es das thermische Gefühl, das unseren Eindruck des Wetters bestimmt. Und auf diese Weise zeigt sich Cala Millor auch von seiner angenehmen Seite. Am Morgen erwarten uns gefühlte 13.05ºC, während diese mittags auf 14.21ºC ansteigen. Auch nachmittags und nachts bleiben die Werte mit 11.86ºC respektive 11.53ºC noch im Wohlfühlbereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf die Details

Wie wir so oft betonen, tragen auch die weiteren meteorologischen Daten zum gesamten Wettererlebnis bei. Der atmosphärische Druck liegt bei 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt erwartungsgemäß 63%. Hinzukommt ein recht starker Wind aus westlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 12.99m/s und sporadischen Böen von bis zu 16.58m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir auch heute in Cala Millor ein durchaus erträgliches Wetter haben. Trotz der Regenschauer und der vollständig bedeckten Wolkendecke, ist das Klima weiterhin angenehm mild und die Bedingungen bleiben optimal für all jene, die auch bei feuchtem Wetter das mallorquinische Ambiente genießen wollen.