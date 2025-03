Wetterbericht: Leichter Regen und gemäßigte Temperaturen an diesem Dienstag in Santanyí, Mallorca

Kein typischer Frühlingstag erwartet uns heute, den 22. März 2025, in Santanyí. Ein Blick aus dem Fenster verrät: der Himmel weint. Es ist ein Tag mit leichtem Regen, durchsetzt mit kurzen, trockenen Phasen. Die anthropomorphe Wolkenfront hat sich entschlossen, den Himmel vollständig zu bedecken, schränkt zwar unsere Sonnenfreude ein, liefern aber ideale Bedingungen für eine Tasse heißer Schokolade oder zum Genießen einer guten Lektüre, während der Regen gegen das Fenster klopft.

Temperaturprofil: Mild und Freundlich

Die Temperaturen verhalten sich recht anspruchslos mit Werten, die kaum zu drastischen Garderobenwechseln zwingen werden. Die minimale Temperatur wird heute mit 11,26ºC erwartet und der Quecksilbersäule wird es gestattet, auf maximal 15,85ºC zu klettern. Morgens rechnen wir mit milden 14,47ºC der Tag bringt uns 14,25ºC, während der Nachmittag auf etwas kühlere 13,3ºC abfällt. In der Nacht hält sich das Thermometer stabil bei 13,23ºC.

Gefühlte Temperaturen: Der wahre Komfortindikator

Nicht immer kann das Thermometer das wahre Körpergefühl einfangen. Das thermische Gefühl lenkt unsere Erfahrung des Wetters und so fühlen sich die Temperaturen morgens wie 14,14ºC an, während sie im Tagesverlauf auf 13,35ºC sinken. Der Nachmittag wird gefühlt noch kälter mit 12,46ºC und die nächtlichen Werte erreichen 12,7ºC. Man könnte sagen, heute ist ein Tag, um einfach mal im gemütlichen Heim zu bleiben und den Kamin anzuknipsen, oder?

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Den Takt angeben

Die Grundstimmung des Wetters wird von einigen weiteren Faktoren bestimmt: Der Atmosphärendruck hält sich stabil bei 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit erreicht eine durchaus angenehme Schwelle von 62%. Der Wind zeigt sich von seiner spürbaren Seite und erreicht Geschwindigkeiten von 12,54 m/s in Richtung 267º, mit Böen von bis zu beeindruckenden 16,22 m/s. Der leichte Regen ist also durchaus begleitet von einem frischen Wind, der die Haare zerzaust und den wir im Nacken spüren.

Ein perfekter Tag also für alle die es lieben den Wolken zuzuschauen und sich von den Geräuschen des Regens zu einer Ruhepause einladen zu lassen. Trotz des fehlenden Sonnenscheins bietet das Wetter in Santanyí heute eine eigene Art der Schönheit, die zu genießen es Wert ist. Bleiben Sie also trocken und genießen Sie den gemütlichen Innenraum, wenn der Regen an das Fenster klopft.