Vorhersage für Santa Ponsa am 22. März 2025: Leichter Regen

Das Wetter in Santa Ponsa, einem beliebten Urlaubsziel auf der idyllischen Insel Mallorca, wird am 22. März 2025 von leichtem Regen dominiert. Die Temperaturen variieren von 11,3ºC bis 15,54ºC, wobei der Tag etwas kühler ist als der Morgen oder der Nachmittag. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm oder Ihre wasserdichte Jacke mitzunehmen, da die Regenwahrscheinlichkeit 100% beträgt.

Ein näherer Blick auf die Temperaturen

An jenem Tag erwartet man morgens mildere 14,24ºC, während die Temperatur am Tag auf 11,7ºC fallen wird. Der Nachmittag sieht eine leichte Erholung mit 13,94ºC und die Nacht bleibt ähnlich mit 13.6ºC. Trotz der kühleren Temperaturen werden Sie die Gelegenheit haben, die Pracht des Regens in Santa Ponsa zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: Ein realistisches Bild

Das gefühlte Wetter kann oftmals von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Es wird erwartet, dass das thermische Gefühl morgens bei 13,99ºC liegen wird, während es am Tag auf 10,99ºC sinkt. Am Nachmittag erwartet Sie ein gefühltes Wetter von 13,09ºC und in der Nacht von 12,92ºC. Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa sind aufgerufen, sich entsprechend zu kleiden, um dem Gefühl der kühlen Temperaturen zu begegnen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: eine vollständige Vorhersage

Die atmospärischen Bedingungen geben einen wichtigen Kontext für die Wettervorhersage. Der Atmosphärendruck beträgt 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird auf 79% geschätzt, was eine erhebliche Menge ist. Der Wind wird mit 13,39 m/s aus Richtung 270° wehen, es wird Böen von bis zu 17,13 m/s geben. Die Wolkendecke wird dicht sein, mit einer Abdeckung von 100%. Kombiniert mit dem leichten Regen wird dies eine mystische Atmosphäre in der ansonsten sonnigen Santa Ponsa schaffen.